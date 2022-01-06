У районі площі Республіки відбулися сутички між мітингувальниками та поліцією. Люди розповідають, що внаслідок зіткнень є загиблі та поранені, у поліції наразі цю інформацію не коментують.
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Своєю чергою в соціальних мережах поширюються відеозаписи, які, як стверджується, зняті у центрі міста Алмати 6 січня. На ролику видно густий дим, чутно постріли автоматних черг і вибухи.
В Алмати триває "зачистка" від протестувальників: дивіться відео
Мітингувальники споруджують блокпости
Протестувальники починають нагадувати організовані загони. У різних районах організовуються блокпости, зокрема для боротьби з мародерством – вони намагаються взяти ситуацію під контроль.
Своєю чергою казахстанські війська діють за тактикою – приїхати, розгромити та швидко поїхати – рейди без спроби закріпитися у місті. Адже їх вкрай мало та не вистарчить, щоб утихомирити Алмати.
Введення військових у Казахстан: коротко
- Під час звернення 5 січня на фоні загострення протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації Договору про колективну безпеку та закликав ввести війська.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вони погодилися відправити туди свій контингент на невизначений термін. Росія першою ввела свої війська на територію держави.