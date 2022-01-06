Таку заяву 6 січня зробив Ербол Султанбаєв, речник президента країни. Зазначимо, що влада Казахстану сама попросила про військову допомогу в країн-членів ОДКБ.

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Військові Киргизстану охоронятимуть стратегічні об'єкти

Президент Киргизстану Садир Жапаров вже обговорив ситуацію в охопленому протестами Казахстані з Токаєвим, Путіним та Пашиняном. Султанбаєв запевнив, що війська їхньої країни можуть бути залучені лише для охорони стратегічних об'єктів.

Наші військові не будуть залучені у жодних діях з учасниками акцій у Казахстані,

– наголосив речник президента Киргизсану.

Зазначимо, що Касим-Жомарт Токаєв звинувачує у протестах в країні "міжнародні терористичні банди, які пройшли підготовку за кордоном". Через це він звернувся за допомогою до Організації договору про колективну безпеку.

Довідка. ОДКБ створили у 1992 році. Окрім Казахстану, в цю організацію входять Росія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія.

Російські військові вже у Казахстані

6 січня у Казахстан почали прибувати російські миротворці. В ОДКБ заявили, що ті вже "приступили до виконання поставлених перед ними завдань". Відомо, що їм доручили охорону важливих державних та військових об'єктів, а також попросили "сприяти казахським правоохоронцям". Раніше у мережі показали, як російські десантники готуються вирушити в Алмати.

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