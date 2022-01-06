Про це раніше попросив Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану. Окрім Росії, у країну мають прибути військові з Білорусі, Вірменії, Киргизстану й Таджикистану.

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Перші російські підрозділи – у Казахстані

Зранку 6 січня в ОДКБ повідомили, що російські військові літаки продовжують перекидати на територію Казахстану свою частину миротворчого контингенту.

Перші підрозділи з його складу вже приступили до виконання поставлених задач (у Казахстані – 24 канал),

– повідомили в ОДКБ.

Крім цього, там також уточнили, що від Росії до складу колективних миротворчих сил увійшли підрозділи та військові частини Повітряно-десантних військ.

Зверніть увагу! Основними завданнями миротворців буде охорона важливих державних та військових об'єктів (як от космодром "Байконур") та сприяння казахським правоохоронцям.

Що відбувається у Казахстані

Казахстан на початку 2022 року охопили масові протести. Спочатку люди вийшли на вулиці через підвищення цін на газ. Втім, згодом оголосили, що хочуть зменшення впливу Назарбаєва на владу в країні. На тлі масових протестів чинний президент Казахстану звернувся за допомогою в ОДКБ.

Статут організації дозволяє надавати військову підтримку країнам-членам лише у разі нападу ззовні. Тому Токаєв назвав мітингувальників "бандформуваннями", які організували зовнішні сили.

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Як пишуть місцеві ЗМІ, під час протестів у Казахстані загинули щонайменше 13 правоохоронців. Є також інформація й про першого загиблого мітингувальника. Водночас МОЗ країни заявила про понад 1 000 потерпілих. Там уточнили, що 400 людей госпіталізували, а ще 62 потерпілих – у реанімації.

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