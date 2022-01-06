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Зверніть увагу Сутички, сотні поранених і перші жертви: хроніка подій у Казахстані за 5 січня
Важливо! Інформація про події, які відбуваються в Казахстані, вказана за київським часом. Різниця становить 4 години.
07:15 – жителям Алмати розіслали повідомлення із закликами залишатися в безпечному місці через проведення антитерористичної операції.
06:51 – у Казахстані не працюють банки. У Нацбанку заявили, що всі фінансові організації тимчасово припинили роботу.
06:40 – представник департаменту поліції Алмати повідомив, що вночі протестувальники спробували захопити кілька адміністративних будинків у місті. Десятків учасників заворушень "ліквідували".
06:20 – на площі перед мерією в Алмати почалась інтенсивна перестрілка між військовими та озброєними демонстрантами.
04:41 – в Алмати почали так звану "зачистку" від мітингувальників. Військові із технікою та силовики взяли людей в кільце.
Протести в Казахстані: головне
- У ніч на 5 січня президент Касим-Жокарт Токаєв відправив у відставку уряд. Згодом політик заявив про готовність розпустити парламент.
- Крім того, Токаєв звільнив Назарбаєва з посади голови Радбезу Казахстану та сам очолив його. При цьому президент заявив,що діятиме "максимально жорстко".
- Водночас в Казахстані відключили інтернет по всій країні, а Нур-Султан та Алмати залишилися ще й без телефонного зв'язку. Після цього в країні перестала працювати система безготівкової оплати та призупинилася трансляція низки каналів.
- Токаєв заявив про загиблих силовиків у протистояннях, однак конкретної цифри не вказав. Водночас за даними місцевих змі, в місті Актау загинув один мітингувальник, а інший отримав поранення у голову.
- Аеропорти в Алмати та Актау захопили протестувальники. Перед цим з летовищ вилітали чартери казахських високопосадовців та політиків. Серед них зять Нурсултана Назарбаєва.