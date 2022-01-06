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Зверніть увагу Сутички, сотні поранених і перші жертви: хроніка подій у Казахстані за 5 січня

Важливо! Інформація про події, які відбуваються в Казахстані, вказана за київським часом. Різниця становить 4 години.

07:15 – жителям Алмати розіслали повідомлення із закликами залишатися в безпечному місці через проведення антитерористичної операції.

06:51 – у Казахстані не працюють банки. У Нацбанку заявили, що всі фінансові організації тимчасово припинили роботу.

06:40 – представник департаменту поліції Алмати повідомив, що вночі протестувальники спробували захопити кілька адміністративних будинків у місті. Десятків учасників заворушень "ліквідували".

06:20 – на площі перед мерією в Алмати почалась інтенсивна перестрілка між військовими та озброєними демонстрантами.

04:41 – в Алмати почали так звану "зачистку" від мітингувальників. Військові із технікою та силовики взяли людей в кільце.

Зауважте! Протести в Казахстані спалахнули 3 січня 2022 року. Причиною тоді було буцімто підвищення цін на газ. Влада пішла на поступки і погодилася знизити вартість блакитного палива, однак це не заспокоїло протестувальників.

Після цього протест набув політичного характеру. Серед вимог мітингувальників з'явилися пункти про відставку уряду, боротьбу з корупцією, загальнонаціональні місцеві вибори та подолання впливу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва на політику Казахстану.

Протести в Казахстані: головне