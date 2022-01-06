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Обратите внимание Столкновения, сотни раненых и первые жертвы: хроника событий в Казахстане за 5 января

Важно! Информация о происходящем в Казахстане указана по киевскому времени. Разница составляет 4 часа.

07:15 – жителям Алматы разослали сообщения с призывами оставаться в безопасном месте из-за проведения антитеррористической операции.

06:51 – в Казахстане не работают банки. В Нацбанке заявили, что все финансовые организации временно приостановили работу.

06:40 – представитель департамента полиции Алматы сообщил, что ночью протестующие попытались захватить несколько административных домов в городе. Десятки участников беспорядков "ликвидировали".

06:20 – на площади перед мэрией в Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными демонстрантами.

04:41 – в Алматы начали так называемую "зачистку" от митингующих. Военные с техникой и силовики взяли людей в кольцо.

Примите к сведению! Протесты в Казахстане начались 3 января 2022 года. Причиной стало повышение цен на газ. Власти пошли на уступки и согласились снизить стоимость голубого топлива, однако это не успокоило протестующих.

После этого протест приобрел политический характер. Среди требований митингующих появились пункты об отставке правительства, борьбе с коррупцией, общенациональных местных выборах и преодолении влияния бывшего президента Нурсултана Назарбаева на политику Казахстана.

Протесты в Казахстане: главное