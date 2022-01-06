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Обратите внимание Столкновения, сотни раненых и первые жертвы: хроника событий в Казахстане за 5 января
Важно! Информация о происходящем в Казахстане указана по киевскому времени. Разница составляет 4 часа.
07:15 – жителям Алматы разослали сообщения с призывами оставаться в безопасном месте из-за проведения антитеррористической операции.
06:51 – в Казахстане не работают банки. В Нацбанке заявили, что все финансовые организации временно приостановили работу.
06:40 – представитель департамента полиции Алматы сообщил, что ночью протестующие попытались захватить несколько административных домов в городе. Десятки участников беспорядков "ликвидировали".
06:20 – на площади перед мэрией в Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными демонстрантами.
04:41 – в Алматы начали так называемую "зачистку" от митингующих. Военные с техникой и силовики взяли людей в кольцо.
Протесты в Казахстане: главное
- В ночь на 5 января президент Касым-Жокарт Токаев отправил в отставку правительство. Впоследствии политик заявил о готовности распустить парламент.
- Кроме того, Токаев уволил Назарбаева с должности главы Совбеза Казахстана и сам возглавил его. При этом президент заявил, что будет действовать "максимально жестко".
- В то же время в Казахстане отключили интернет по всей стране, а Нур-Султан и Алматы остались еще и без телефонной связи. После этого в стране перестала работать система безналичной оплаты и приостановилась трансляция ряда каналов.
- Токаев заявил о погибших силовиках в противостояниях, однако конкретной цифры не указал. В то же время, по данным местных СМИ, в городе Актау погиб один митингующий, а другой получил ранение в голову.
- Аэропорты в Алматы и Актау захватили протестующие. Перед этим из аэродромов вылетали чартеры казахских чиновников и политиков. Среди них зять Нурсултана Назарбаева.