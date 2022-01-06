Об этом ранее попросил Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана. Кроме России, в страну должны прибыть военные из Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана.

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Первые российские подразделения – в Казахстане

Утром 6 января в ОДКБ сообщили, что российские военные самолеты продолжают перебрасывать на территорию Казахстана свою часть миротворческого контингента.

Первые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач (в Казахстане – 24 канал),

– сообщили в ОДКБ.

Кроме этого, там также уточнили, что от России в состав коллективных миротворческих сил вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Обратите внимание! Основными задачами миротворцев будет охрана важных государственных и военных объектов (например космодром "Байконур") и содействие казахским правоохранителям.

Что происходит в Казахстане

Казахстан в начале 2022 года охватили массовые протесты. Изначально люди вышли на улицы из-за повышения цен на газ. Впрочем, впоследствии объявили, что хотят уменьшения влияния Назарбаева на власть в стране. На фоне массовых протестов действующий президент Казахстана обратился за помощью в ОДКБ.

Устав организации позволяет оказывать военную поддержку странам-членам в случае нападения извне. Поэтому Токаев назвал митингующих "бандформированиями", которые организовали внешние силы.

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Как пишут местные СМИ, во время протестов в Казахстане погибли по меньшей мере 13 правоохранителей. Есть также информация и о первом погибшем митингующем. В то же время Минздрав страны заявил о более 1 000 пострадавших. Там уточнили, что 400 человек госпитализировали, а еще 62 пострадавших – в реанимации.

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