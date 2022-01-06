В районе площади Республики произошли столкновения между митингующими и полицией. Люди рассказывают, что в результате столкновений есть погибшие и раненые, в полиции пока эту информацию не комментируют.

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В свою очередь, в социальных сетях распространяются видеозаписи, которые, как утверждается, сняты в центре города Алматы 6 января. На ролике виден густой дым, слышны выстрелы автоматных очередей и взрывы.

В Алматы продолжается "зачистка" от протестующих: смотрите видео

Митингующие сооружают блокпосты

Протестующие начинают напоминать организованные отряды. В разных районах организуются блокпосты, в частности, для борьбы с мародерством – они пытаются взять ситуацию под контроль.

В свою очередь казахстанские войска действуют по тактике – приехать, разгромить и быстро уехать – рейды без попытки закрепиться в городе. Ведь их крайне мало и не хватит, чтобы усмирить Алматы.

Обратите внимание! В сети показали, как российские десантники готовятся отправиться в Алматы.

Введение военных в Казахстан: коротко