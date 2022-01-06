В то же время в министерстве внутренних дел страны назвали жесткие противостояния с митингующими – антитеррористической операцией. Она происходит под названием "Во имя мира".

Читайте также В МИД рассказали, не попадали ли украинцы в опасные ситуации в Казахстане

Силовики отчитались, что освободили от протестующих здания городского акимата, резиденцию президента и площадь Республики. Все строения госорганов находятся под контролем.

Тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение,

– пригрозили в МВД.

Ситуация в Алматы: что известно

В Алматы 6 января произошли столкновения между митингующими и полицией. Граждане рассказывают, что в результате столкновений есть погибшие и раненые, в полиции пока эту информацию не комментируют.

Протестующие начинают напоминать организованные отряды. В разных районах организовываются блокпосты, в частности, для борьбы с мародерством – пытаются взять ситуацию под контроль.

В свою очередь казахстанские войска действуют по тактике – приехать, разгромить и быстро уехать – рейды без попытки закрепиться в городе. Ведь их мало и не хватит, чтобы усмирить Алматы.

Обратите внимание! В сети показали, как российские десантники готовятся отправиться в Алматы.

Что происходит в Казахстане: смотрите видео