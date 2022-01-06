Про ситуацію у найбільшому місті Казахстану розповіла журналістам 24 каналу місцева мешканка Дана. З міркувань безпеки ми замінили ім'я співрозмовниці.

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Мародерство було чітко організоване

Погроми в Алмати відбувалися майже цілу ніч. Мародери просто трощили місто й виносили все, що лише могли.

Все було організовано. Одні розбивали вікна, інші виносили техніку, решта стояли з пакетами й коробками. Інші це все вантажили в автомобілі,

– розповіла казашка.

У великому торговому центрі Алмати посилили охорону. По суті, ТЦ захищав себе сам. Зранку адміністрація закладу заявила, що вночі були спроби протестувальників прорватися всередину, однак атаку змогли відбити.

"Відділення банків трощили на машинах. Всі банкомати обікрали. Дорогі бутики з люксовою косметикою теж рознесли. Виносили айфони, годинники. Магазини пусті", – наголосила Дана.

Дівчина зауважила, що серед грабіжників були не лише озброєні мародери, але й прості чоловіки та жінки, які вирішили "нажитися під шумок".

Невідомо, що це за люди. У нас багато приїжджих, адже місто велике. Здається, що це вони роблять,

– зазначила місцева мешканка.

Розрахуватися карткою в Алмати неможливо

Зараз у місті заборонили продавати алкоголь. Розрахуватися будь-де карткою не можна. Усі магазини приймають лише готівку. Через це до банкоматів утворилися величезні черги. Крім того, не працюють мобільні додатки банків.

Серед місцевих військових були 18-річні курсанти без зброї

Дівчина наголосила, що народ сам захищав свій бізнес та будинки, а ніякої допомоги від військових не було. Так, місцевий аеропорт весь день охороняли, однак коли надвечір прийшли близько 50 мародерів, військові кудись поділися. Працівникам летовища довелося самостійно евакуювати пасажирів.

Серед військових, які 6 січня мали захищати Алмати, нібито були 18-річні курсанти, яких належно не озброїли. Жодного підсилення влада, мовляв, не надала. Попри те, що з вулиць міста поширювали відео з військовою технікою та бійцями із зброєю, Дана стверджує – армійці не стріляли у протестувальників. Активісти самі захоплювали техніку військових.

Можливо, був наказ не стріляти. Ми не знаємо. Схоже, що влада чогось вичікує. Адже нема тих, хто б нас захищав. Це дуже дивно, оскільки біля Алмати розташовані дві військові бази,

– зауважила казашка.

Ставлення населення до російських "миротворців"

Вчора президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн Організації Договору про колективну безпеку – Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану – з проханням надати військову допомогу. У Росії вже зголосилися відправити своїх "миротворців".

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Населення Алмати до такої ідеї ставиться двозначно. З одного боку люди хочуть, аби хаос у місті припинився й не важливо чиїми силами – казахськими чи російськими. Однак з іншого боку казахи бояться, аби у майбутньому така "допомога" не переросла у залежність від Кремля.

Апетити Росії незрозумілі. Ми хочемо, щоб місто було у мирі. Але незалежність Казахстану – це найбільша цінність. У соцмережах громадські лідери закликають схаменутися і не дозволити введення російських військ,

– поділилася Дана.

Вона додала, що жертв протестів багато, однак ніхто не знає справжньої кількості. Крім того, шириться інформація про випадки зґвалтування жінок.

Ситуація зранку 6 січня

Зранку мешканцям Алмати надійшло смс-повідомлення про проведення антитерористичної операції. Громадян закликали залишатися вдома й не виходити на вулицю. Інтернет досі блокують, а люди вважають себе зрадженими.

"Вчора це все мало якийсь сенс, але тепер ми шоковані. Враження ніби наш народ нас зрадив", – підсумувала Дана.

Що треба знати про протести в Казахстані: коротко

Протести спалахнули 3 січня. Причиною стало значне збільшення цін на газ. Однак ні зменшення тарифів, ні відставка уряду вже не могли вплинути на ситуацію – вона лише погіршувалася.

Удень 5 січня активісти палили та захоплювали адміністративні будівлі. Уночі вони почали руйнувати та обкрадати магазини.

Зранку 6 січня на площі Республіки в Алмати почалися зачистки. Військовим вдалося розігнати озброєних протестувальників. Однак без втрат не обійшлося – десятки людей загинули.

За офіційними даними, на протестах постраждала понад тисяча осіб. 400 потерпілих відправили у лікарню, а ще 62 – в реанімацію.

Дивіться відео про ситуацію в Казахстані: