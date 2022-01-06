Що відомо про постраждалих

Таку інформацію оприлюднили у міністерстві охорони здоров'я Казахстану. Однак наразі сайт відомства не працює.

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Близько 400 людей госпіталізували, а ще 62 потерпілих перебувають у реанімації.

Зауважимо, раніше офіційно повідомляли про 1 загиблого протестувальника та 10 силовиків. Однак у мережі опублікували відео з моргу. На ньому видно сотні жертв із вогнепальними пораненнями.

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