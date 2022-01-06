Операцію проводять силовики та військові. Повідомляють, що під час заворушень місто зазнало величезної шкоди.
Важливо Звернення до Росії, жертви та підпалені будівлі: хроніка подій у Казахстані за 5 січня
Мовиться про розгромлені вітрини магазинів й банкомати, підпалені адміністративні будівлі і машини, а також розграбовані торгові центри.
Мітингувальників оточили
Військові взяли в кільце погромників. Там було близько 50 одиниць техніки, зокрема, БТР, бронемашини, військові вантажівки. Вони оточили площу по периметру, однак згодом всі військові нібито покинули місце подій.
Що відбувається в Казахстані
- Протести у країні тривають з 3 січня, однак значних обертів набрали 5 січня. Тоді мітингувальники висунули вимоги щодо оновлення влади.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав країни Організації Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан і Росія) ввести війська в Казахстан.
- У ЗМІ заявили, що Росія нібито вже готова ввести війська в Казахстан. Крім того, у Кремлі нібито віддали наказ затримувати у Москві всіх, хто буде з казахською символікою.
- Офіційно відомо про щонайменше 1 загиблого мітингувальника та 10 військових. Однак у мережі опублікували моторошні кадри з моргу, де лежать десятки жертв із вогнепальними пораненнями.
До теми – Ситуація у Казахстані переросла у надзвичайний стан, а Токаєв звернувся до громадян: