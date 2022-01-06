Десятки людей загинули
Ще вчора ввечері ЗМІ повідомляли, що зранку 6 січня в місті почнеться зачистка. Адже ситуація із мародерством вийшла з-під контролю.
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За даними телеграм-каналу "Vласть о главном", прессекретарка міністерства внутрішніх справ Салтанат Азирбек заявила, що у результаті проведення антитерористичної операції "ліквідували десятки людей". Їхні особи ще встановлюють.
Дивіться відео, як військові оточили площу Республіки в Алмати:
Операція продовжується
Наразі зачистки відбуваються у районах, де розташовані адміністративні будівлі. Зокрема й біля департаменту поліції.
Закликаємо мешканців міста залишатися вдома задля їхньої ж безпеки,
– наголосили у поліції.
Зауважимо, спершу зачистки супроводжувалися інтенсивними перестрілками між військовими та протестувальниками. Активістів вдалося взяти в оточення завдяки великій кількості техніки: БТРів, бронемашини, військових вантажівок.
Ситуація в Казахстані: коротко
- Протести у країні тривають з 3 січня, однак загострилися вони 5 січня. Активісти штурмували будівлі та палили автомобілі. Магазини, банки й торгові центри почали масового грабувати.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав країни Організації Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан і Росія) ввести війська в Казахстан.
- У Росії вже підтвердили, що відправлять своїх "миротворців".
- За офіційними даними, на протестах загинув 1 мітингувальник та 10 військових. Однак у мережі опублікували кадри з моргу, де лежать десятки жертв.
Головне про протести в Казахстані: дивіться відео