Згодом зявилося офіційне підтвердження від глави комітету Думи Росії з питань СНД Леоніда Калашнікова. Утім, за його словами, росіяни не будуть "наводити порядок".

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Росія готується відправити війська до Казахстану

Росія перевела у стан бойової готовності авіаційний полк в Оренбурзькій області. Його планують перекинути до Казахстану – пише телеграм-канал BAZA. Також туди начебто пересунеться військова частина, яка зараз базується неподалік українського кордону в Ростовській області – 11 окрема гвардійська інженерна бригада.

Чому російські війська зайдуть у Казахстан

Російські війська планують прибути в Казахстан у відповідь на прохання президента тієї країни Касим-Жомарта Токаєва. Він звернувся по військову підтримкою до країн ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку).

А оскільки ця організація за статутом може допомагати країнам-членам тільки у випадку нападу ззовні, то Токаєв назвав протестувальників "бандформуваннями", які організували зовнішні сили.

В ОДКБ вже повідомили, пише ТАСС, що запит від Казахстану отримали, і рішення про надання допомоги (у форматі "колективних миротворчих сил") затвердили.

Яку функцію виконуватимуть у Казахстані війська країн ОДКБ

Глава комітету російської Думи з питань СНД (Співдружності незалежних держав) Леонід Калашніков заявив, пише телеграм ORDA, що військові від ОДКБ перебуватимуть у Казахстані, поки там не стабілізується ситуація. А проте вони не займатимуться наведеннями порядку.

Як уточнили у "РИА Новости", військові Росії та інших країн ОДКБ (якщо такі будуть) у Казахстані охоронятимуть важливі об'єкти інфраструктури (на кшталт космодрому "Байконур").

Саме це є підставою, аби запобігти там розгулу всіляких банд. Але з самими цими бандами справляються місцеві силовики,

– заявив Калашніков.

Тим часом до міжнародного аеропорту Алмати, який погромили протестувальники, пише телеграм-канал MASH, масово приїжджають жителі найбільшого міста Казахстану у сподівання вилетіти з країни. Але це наразі навряд чи можливо – майже всі авіакомпанії скасували рейси.

Важливо! На ранок 6 січня в Алмати, яке впродовж 5 числа стало наймасштабнішим осередком протестів, влада анонсувала тотальну зачистку.

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