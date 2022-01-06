Впоследствии появилось официальное подтверждение от главы комитета Думы России по СНГ Леонида Калашникова. Впрочем, по его словам, россияне не будут "наводить порядок".

Самое главное Обращение к России, жертвы и горящие здания: хроника событий в Казахстане 5 января

Россия готовится отправить войска в Казахстан

Россия перевела в состояние боевой готовности авиационный полк в Оренбургской области. Его планируют перебросить в Казахстан, пишет телеграм-канал BAZA. Также туда якобы передвинется военная часть, которая сейчас базируется неподалеку от украинской границы в Ростовской области – 11 отдельная гвардейская инженерная бригада.

Почему российские войска зайдут в Казахстан

Российские войска планируют прибыть в Казахстан в ответ на просьбу президента страны Касим-Жомарта Токаева. Он обратился за военной поддержкой к ​​странам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

А поскольку эта организация по уставу может помогать странам-членам только в случае нападения извне , то Токаев назвал протестующих "бандформированиями" , которые организовали внешние силы.

В ОДКБ уже сообщили, пишет ТАСС, что запрос от Казахстана получили, и решение о предоставлении помощи (в формате "коллективных миротворческих сил" ) утвердили.

Какую функцию будут выполнять в Казахстане войска стран ОДКБ

Глава комитета российской Думы по вопросам СНГ (Содружеству независимых государств) Леонид Калашников заявил, пишет телеграм ORDA, что военные от ОДКБ будут находиться в Казахстане, пока там не стабилизируется ситуация. Однако они не будут заниматься наведением порядка.

Как уточнили в "РИА Новости", военные России и других стран ОДКБ (если таковые будут) в Казахстане займутся охраной важных объектов инфраструктуры (навроде космодрома "Байконур").

Именно это является основанием, чтобы предотвратить разгул всевозможных банд. Но с самими этими бандами справляются местные силовики,

– заявил Калашников.

Тем временем в международный аэропорт Алматы, который погромили протестующие, пишет телеграм-канал MASH, массово приезжают жители крупнейшего города Казахстана в надежду вылететь из страны. Но это вряд ли возможно – почти все авиакомпании отменили рейсы.

Важно! На утро 6 января в Алматы, которое в течение 5 числа стало самым масштабным центром протестов, власти анонсировали тотальную зачистку.

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