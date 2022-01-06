Впоследствии появилось официальное подтверждение от главы комитета Думы России по СНГ Леонида Калашникова. Впрочем, по его словам, россияне не будут "наводить порядок".
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Россия готовится отправить войска в Казахстан
Россия перевела в состояние боевой готовности авиационный полк в Оренбургской области. Его планируют перебросить в Казахстан, пишет телеграм-канал BAZA. Также туда якобы передвинется военная часть, которая сейчас базируется неподалеку от украинской границы в Ростовской области – 11 отдельная гвардейская инженерная бригада.
Почему российские войска зайдут в Казахстан
Российские войска планируют прибыть в Казахстан в ответ на просьбу президента страны Касим-Жомарта Токаева. Он обратился за военной поддержкой к странам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).
А поскольку эта организация по уставу может помогать странам-членам только в случае нападения извне, то Токаев назвал протестующих "бандформированиями", которые организовали внешние силы.
В ОДКБ уже сообщили, пишет ТАСС, что запрос от Казахстана получили, и решение о предоставлении помощи (в формате "коллективных миротворческих сил") утвердили.
Какую функцию будут выполнять в Казахстане войска стран ОДКБ
Глава комитета российской Думы по вопросам СНГ (Содружеству независимых государств) Леонид Калашников заявил, пишет телеграм ORDA, что военные от ОДКБ будут находиться в Казахстане, пока там не стабилизируется ситуация. Однако они не будут заниматься наведением порядка.
Как уточнили в "РИА Новости", военные России и других стран ОДКБ (если таковые будут) в Казахстане займутся охраной важных объектов инфраструктуры (навроде космодрома "Байконур").
Именно это является основанием, чтобы предотвратить разгул всевозможных банд. Но с самими этими бандами справляются местные силовики,
– заявил Калашников.
Тем временем в международный аэропорт Алматы, который погромили протестующие, пишет телеграм-канал MASH, массово приезжают жители крупнейшего города Казахстана в надежду вылететь из страны. Но это вряд ли возможно – почти все авиакомпании отменили рейсы.
Последние новости из охваченного протестами Казахстана:
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Коротко в видео: 5 января протесты в Казахстане набрали новых оборотов