Кадры с разбитыми магазинами публикуют в соцсетях. На видео видно, как из торговых центров выносят товары.

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Полиция уверяет, что мародерство на квартиры не распространилось

Как сообщает ТАСС, в департаменте местной полиции уверяют, что работают в штатном режиме. Информацию о случаях мародерства в квартирах и частных домах правоохранители опровергли.

На одном из видео, которое обнародовал телеканал "Дождь", видно, что для того, чтобы добраться в магазин, мародеры даже используют спецтехнику.

Смотрите видео из Алматы:

Мародеры выносят из торговых центров преимущественно технику: на кадрах видно, что многие люди выбегают с плазмами. Для того, чтобы попасть в магазины, ломают двери и окна.

Мародерство в Алмате: шокирующие кадры

В акимате нашли сейф с крупной суммой денег

Здание акимата, которое демонстранты захватили еще днем, продолжает гореть. В соцсетях обнародовали видео, на котором один из участников беспорядков рассказывает, что в здании нашли сейф. В нем было несколько миллионов тенге. Демонстранты делились деньгами между собой, каждому доставалось по 2 – 3 тысячи.

В акимате нашли сейф с деньгами: видео

Мародеры добрались и до отделений банков

Не обошли стороной мародеры и отделения банков. В частности, пострадал банк Kaspi.kz. Группа молодых людей просто крушила помещение, пытаясь войти внутрь.

Мародеры крушат отделение банка:

Обратите внимание! Кадры из Алматы порой шокируют, ведь участие в мародерских набегах принимают и женщины. Более того, люди крушат и грабят не только магазины с дорогой техникой, но и с одеждой.

Больше деталей о погромах в Алматы:

Как сообщает Tengrin.news, в городе разбиты банкоматы и продуктовые автоматы.

Разграблены три супермаркета местной сети.

По предварительной информации, мародеры также подожгли помещения телеканалов "Казахстан", "Мир", "НТК".

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