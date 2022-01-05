Кадри з розтрощеними магазинами публікують у соцмережах. На відео видно, як з торгових центрів виносять товари.
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Поліція запевняє, що мародерство на квартири не поширилось
Як повідомляє ТАСС, у департаменті місцевої поліції запевняють, що працюють у штатному режимі. Інформацію про випадки мародерства в квартирах та приватних помешканнях правоохоронці спростували.
На одному з відео, яке оприлюднив телеканал "Дождь" видно, що для того, аби дістатись в магазин, мародери навіть використовують спецтехніку.
Дивіться відео з Алмати:
Мародери виносять з торгових центрів переважно техніку: на кадрах видно, що багато людей вибігають з плазмами. Задля того, аби потрапити в магазини, ламають двері та вікна.
Мародерства в Алматі: шокуючі кадри
В акиматі знайшли сейф з великою сумою грошей
Будівля акимату, яку демонстранти захопили ще вдень, продовжує палати. У соцмережах оприлюднили відео, на якому один з учасників заворушень розповідає, що у будівлі знайшли сейф. У ньому було – кілька мільйонів тенге. Демонстранти ділились грішми між собою, кожному діставалось по 2 – 3 тисячі.
В акиматі знайшли сейф з грішми: відео
Мародери дістались і до відділень банків
Не обійшли стороною мародери і відділення банків. Зокрема, постраждав банк Kaspi.kz. Група молодиків просто трощила приміщення, намагаючись увійти всередину.
Мародери трощать відділення банку:
Більше деталей про погроми в Алмати:
- Як повідомляє Tengrin.news, у місті потрощені банкомати та продуктові автомати.
- Розграбовані три супермаркети місцевої мережі.
- За попередньою інформацією, мародери також підпалили приміщення телеканалів "Казахстан", "Мир", "НТК".
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Останні новини про протести в Казахстані:
- По всій території країни оголосили режим надзвичайної ситуації.
- Президент Токаєв звернувся до країн ОДКБ по допомогу. За словами прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна, війська ОДКБ увійдуть у Казахстан.
- В Алмати розпочали антитерористичну операцію. Уже було звільнено аеропорт.
- Попередньою причиною протестів було збільшення ціни на газ, проте, коли вартість палива знизили, акції не зупинили.