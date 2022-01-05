Кадри з розтрощеними магазинами публікують у соцмережах. На відео видно, як з торгових центрів виносять товари.

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Поліція запевняє, що мародерство на квартири не поширилось

Як повідомляє ТАСС, у департаменті місцевої поліції запевняють, що працюють у штатному режимі. Інформацію про випадки мародерства в квартирах та приватних помешканнях правоохоронці спростували.

На одному з відео, яке оприлюднив телеканал "Дождь" видно, що для того, аби дістатись в магазин, мародери навіть використовують спецтехніку.

Дивіться відео з Алмати:

Мародери виносять з торгових центрів переважно техніку: на кадрах видно, що багато людей вибігають з плазмами. Задля того, аби потрапити в магазини, ламають двері та вікна.

Мародерства в Алматі: шокуючі кадри

В акиматі знайшли сейф з великою сумою грошей

Будівля акимату, яку демонстранти захопили ще вдень, продовжує палати. У соцмережах оприлюднили відео, на якому один з учасників заворушень розповідає, що у будівлі знайшли сейф. У ньому було – кілька мільйонів тенге. Демонстранти ділились грішми між собою, кожному діставалось по 2 – 3 тисячі.

В акиматі знайшли сейф з грішми: відео

Мародери дістались і до відділень банків

Не обійшли стороною мародери і відділення банків. Зокрема, постраждав банк Kaspi.kz. Група молодиків просто трощила приміщення, намагаючись увійти всередину.

Мародери трощать відділення банку:

Зверніть увагу! Кадри з Алмати часом шокують, адже участь у мародерських набігах беруть і жінки. Ба більше, люди трощать і грабують не лише магазини з дорогою технікою, а й з одягом.

Більше деталей про погроми в Алмати:

Як повідомляє Tengrin.news, у місті потрощені банкомати та продуктові автомати.

Розграбовані три супермаркети місцевої мережі.

За попередньою інформацією, мародери також підпалили приміщення телеканалів "Казахстан", "Мир", "НТК".

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