Десятки людей погибли
Еще вчера вечером СМИ сообщали, что с утра 6 января в городе начнется зачистка. Потому как ситуация с мародерством вышла из-под контроля.
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По данным телеграм-канала "Vласть о главном", пресс-секретарь министерства внутренних дел Салтанат Азирбек заявила, что в результате проведения антитеррористической операции "ликвидировали десятки человек". Их личности еще устанавливают.
Смотрите видео, как военные оцепили площадь Республики в Алматы:
Операция продолжается
В настоящее время зачистки проходят в районах, где расположены административные здания. В том числе и возле департамента полиции.
Призываем жителей города оставаться дома для их безопасности,
– отметили в полиции.
Сначала зачистки сопровождались интенсивными перестрелками между военными и протестующими. Активистов удалось взять в окружение благодаря большому количеству техники: БТРов, бронемашины, военных грузовиков.
Ситуация в Казахстане: коротко
- Протесты в стране продолжаются с 3 января, однако обострились они 5 января. Активисты штурмовали здания и жгли автомобили. Магазины, банки и торговые центры стали массово грабить.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия) ввести войска в Казахстан.
- В России уже подтвердили, что отправят своих "миротворцев".
- По официальным данным, на протестах погиб 1 митингующий и 10 военных. Однако в сети опубликовали кадры из морга, где лежат десятки жертв.
Главное о протестах в Казахстане: смотрите видео