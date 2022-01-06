Десятки людей погибли

Еще вчера вечером СМИ сообщали, что с утра 6 января в городе начнется зачистка. Потому как ситуация с мародерством вышла из-под контроля.

Рекомендуем Мы сами не понимаем требований протестующих, – жительница Алматы о хаосе в городе

По данным телеграм-канала "Vласть о главном", пресс-секретарь министерства внутренних дел Салтанат Азирбек заявила, что в результате проведения антитеррористической операции "ликвидировали десятки человек". Их личности еще устанавливают.

Смотрите видео, как военные оцепили площадь Республики в Алматы:

Операция продолжается

В настоящее время зачистки проходят в районах, где расположены административные здания. В том числе и возле департамента полиции.

Призываем жителей города оставаться дома для их безопасности,

– отметили в полиции.

Сначала зачистки сопровождались интенсивными перестрелками между военными и протестующими. Активистов удалось взять в окружение благодаря большому количеству техники: БТРов, бронемашины, военных грузовиков.

Обратите внимание! Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли, даже несмотря на уступки со стороны властей, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.

Ситуация в Казахстане: коротко

Протесты в стране продолжаются с 3 января, однако обострились они 5 января. Активисты штурмовали здания и жгли автомобили. Магазины, банки и торговые центры стали массово грабить.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия) ввести войска в Казахстан.

В России уже подтвердили, что отправят своих "миротворцев".

По официальным данным, на протестах погиб 1 митингующий и 10 военных. Однако в сети опубликовали кадры из морга, где лежат десятки жертв.

Главное о протестах в Казахстане: смотрите видео