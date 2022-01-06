О ситуации в крупнейшем городе Казахстана рассказала журналистам 24 канала местная жительница Дана. Из соображений безопасности мы заменили имя собеседницы.

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Мародерство было четко организовано

Погромы в Алматы происходили почти целую ночь. Мародеры просто крушили город и выносили все, что только могли.

Все было организовано. Одни разбивали окна, другие выносили технику, остальные стояли с пакетами и коробками. Другие это все грузили в автомобили,

– рассказала казашка.

В крупном торговом центре Алматы усилили охрану. По сути, ТЦ защищал себя сам. Утром администрация заведения заявила, что ночью были попытки протестующих прорваться внутрь, однако атаку смогли отбить.

"Отделения банков крушили на машинах. Все банкоматы обокрали. Дорогие бутики с люксовой косметикой тоже разнесли. Выносили айфоны, часы. Магазины пустые", – подчеркнула Дана.

Девушка отметила, что среди грабителей были не только вооруженные мародеры, но и простые мужчины и женщины, которые решили "нажиться под шумок".

Неизвестно, что это за люди. У нас много приезжих, ведь город большой. Кажется, что это они делают,

– отметила местная жительница.

Рассчитаться картой в Алматы невозможно

Сейчас в городе запретили продавать алкоголь. Рассчитаться любой карточкой нельзя. Все магазины принимают только наличные. Из-за этого к банкоматам образовались огромные очереди. Кроме того, не работают мобильные приложения банков.

Среди местных военных были 18-летние курсанты без оружия

Девушка отметила, что народ сам защищал свой бизнес и дома, а никакой помощи от военных не было. Так, местный аэропорт весь день охраняли, однако когда под вечер пришли около 50 мародеров, военные куда-то делись. Работникам аэропорта пришлось самостоятельно эвакуировать пассажиров.

Среди военных, которые 6 января должны были защищать Алматы, якобы были 18-летние курсанты, которых должным образом не вооружили. Никакого усиления власть якобы не предоставила. Несмотря на то, что с улиц города распространяли видео с военной техникой и бойцами с оружием, Дана утверждает – армейцы не стреляли в протестующих. Активисты сами захватывали технику военных.

Возможно, был приказ не стрелять. Мы не знаем. Похоже, что власть чего-то выжидает. Ведь нет тех, кто бы нас защищал. Это очень странно, поскольку возле Алматы расположены две военные базы,

– заметила казашка.

Отношение населения к российским "миротворцам"

Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам Организации Договора о коллективной безопасности – Беларуси, Армении, Казахстану, Кыргызстану, России и Таджикистану – с просьбой оказать военную помощь. В России уже вызвались отправить своих "миротворцев".

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Население Алматы к такой идее относится двусмысленно. С одной стороны люди хотят, чтобы хаос в городе прекратился и неважно чьими силами – казахскими или российскими. Однако с другой стороны казахи боятся, чтобы в будущем такая "помощь" не переросла в зависимость от Кремля.

Аппетиты России непонятны. Мы хотим, чтобы город был в мире. Но независимость Казахстана – это самая большая ценность. В соцсетях общественные лидеры призывают опомниться и не позволить ввод российских войск,

– поделилась Дана.

Она добавила, что жертв протестов много, однако никто не знает настоящего количества. Кроме того, распространяется информация о случаях изнасилования женщин.

Ситуация утром 6 января

Утром жителям Алматы поступило смс-сообщение о проведении антитеррористической организации. Граждан призвали оставаться дома и не выходить на улицу. Интернет до сих пор блокируют, а люди считают себя преданными.

"Вчера это все имело какой-то смысл, но теперь мы шокированы. Впечатление будто наш народ нас предал", – подытожила Дана.

Что надо знать о протестах в Казахстане: коротко

Протесты вспыхнули 3 января. Причиной стало значительное увеличение цен на газ. Однако ни снижение тарифов, ни отставка правительства уже не могли повлиять на ситуацию – она лишь ухудшалась.

Днем 5 января активисты жгли и захватывали административные здания. Ночью они начали разрушать и обворовывать магазины.

Утром 6 января на площади Республики в Алматы начались зачистки. Военным удалось разогнать вооруженных протестующих. Однако без потерь не обошлось – десятки человек погибли.

По официальным данным, на протестах пострадало более тысячи человек. 400 пострадавших отправили в больницу, а еще 62 – в реанимацию.

Смотрите видео о ситуации в Казахстане: