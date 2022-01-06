Протесты охватили 15 городов страны. Украинцам порекомендовали воздержаться от поездок в страну.
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Протесты в Казахстане в 10 фото
Огонь
В Алматы вспыхнули пожары. Сначала СМИ сообщили, что огонь охватил резиденцию президента в Аламаты. Впоследствии подожгли аэропорт, здания акимата и национального телеканала.
Акимат Алматы / NEXTA Live
Города
На улицах городов царит настоящий хаос. СМИ сообщают о сожженных машинах, уничтоженных магазинах и офисах.
Города в водовороте протестов / Фото Айсулу Тойшибековой
Магазин Алматы / SHOT
Акимат Алматы / "Новости Казахстана"
Памятник Назарбаеву
В городе Талдыкорстан протестующие снесли памятник, который когда-то возвели в честь Нурсултана Назарбаева. Монумент удалось свалить лишь через несколько часов после старта. Во время падения памятник разбился пополам.
Снесеный памятник Назарбаеву / Kaz.tag
Люди
По состоянию на 5 января известно о сотнях пострадавших. По данным СМИ, несколько человек погибли. Силовики предупреждают местных жителей о масштабной зачистке в Алматы.
Первые столкновения протестующих и правоохранителей / Orda.kz
В результате протестов пострадали сотни человек / Orda.kz
В городах раздаются взрывы / NUR.KZ
СМИ сообщают о погибших / NUR.KZ
На утро 6 января планируют масштабные зачистки / AP