Протесты охватили 15 городов страны. Украинцам порекомендовали воздержаться от поездок в страну.

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Протесты в Казахстане в 10 фото

Огонь

В Алматы вспыхнули пожары. Сначала СМИ сообщили, что огонь охватил резиденцию президента в Аламаты. Впоследствии подожгли аэропорт, здания акимата и национального телеканала.



Акимат Алматы / NEXTA Live

Города

На улицах городов царит настоящий хаос. СМИ сообщают о сожженных машинах, уничтоженных магазинах и офисах.



Города в водовороте протестов / Фото Айсулу Тойшибековой



Магазин Алматы / SHOT



Акимат Алматы / "Новости Казахстана" Акимат Алматы / "Новости Казахстана"

Памятник Назарбаеву

В городе Талдыкорстан протестующие снесли памятник, который когда-то возвели в честь Нурсултана Назарбаева. Монумент удалось свалить лишь через несколько часов после старта. Во время падения памятник разбился пополам.



Снесеный памятник Назарбаеву / Kaz.tag

Люди

По состоянию на 5 января известно о сотнях пострадавших. По данным СМИ, несколько человек погибли. Силовики предупреждают местных жителей о масштабной зачистке в Алматы.

Первые столкновения протестующих и правоохранителей / Orda.kz



В результате протестов пострадали сотни человек / Orda.kz



В городах раздаются взрывы / NUR.KZ



СМИ сообщают о погибших / NUR.KZ