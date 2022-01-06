Протести охопили 15 міст країни. Українцям вже порекомендували утриматися від поїздок до країни.

Зауважте Перша революція 2022 року: у Казахстані значно жорсткіше, ніж було в Україні

Протести у Казахстані у 10 фото

Вогонь

В Алмати спалахнули пожежі. Спершу ЗМІ повідомили, що вогонь охопив резиденцію президента в Аламати. Згодом підпалили аеропорт, будівлі акимату та національного телеканалу.



Акимат Алмати / NEXTA Live

Міста

На вулицях міст панує справжній хаос. ЗМІ повідомляють про спалені автівки, знищені крамниці та офіси.



Міста у вирі протестів / Фото Айсулу Тойшибековой



Крамниця Алмати / SHOT



Акимат Алмати / "Новости Казахстана" Акимат Алмати / "Новости Казахстана"

Пам'ятник Назарбаєву

У місті Талдикорстан протестувальники знесли пам'ятник, який колись звели на честь Нурсултана Назарбаєва. Монумент вдалося звалити лише через декілька годин після старту. Під час падіння пам'ятник розбився навпіл.



Знесений пам'ятник Назарбаєва / Kaz.tag

Люди

Станом на 5 січня відомо про сотні постраждалих. За даними ЗМІ, декілька людей загинули. Силовики попереджають місцевих жителів про масштабну зачистку в Алмати.



Перші сутички протестувальників та правоохоронців / Orda.kz



Внаслідок протестів постраждали сотні людей / Orda.kz



У містах лунають вибухи / NUR.KZ



ЗМІ повідомляють про загиблих / NUR.KZ



На ранок 6 січня планують масштабні зачистки / AP На ранок 6 січня планують масштабні зачистки / AP

Зауважте! Протести у Казахстані розпочалися після того, як ціни на скраплений газ підвищили майже у 2 рази. Варто зауважити, що ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Однак протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.