Протести охопили 15 міст країни. Українцям вже порекомендували утриматися від поїздок до країни.

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Протести у Казахстані у 10 фото

Вогонь

В Алмати спалахнули пожежі. Спершу ЗМІ повідомили, що вогонь охопив резиденцію президента в Аламати. Згодом підпалили аеропорт, будівлі акимату та національного телеканалу.

Протести у Казахстані
Акимат Алмати / NEXTA Live

Міста

На вулицях міст панує справжній хаос. ЗМІ повідомляють про спалені автівки, знищені крамниці та офіси.

Протести у Казахстані у 10 фото
Міста у вирі протестів / Фото Айсулу Тойшибековой

Протести у Казахстані у 10 фото
Крамниця Алмати / SHOT

Протести у Казахстані у 10 фото
Акимат Алмати / "Новости Казахстана"

Пам'ятник Назарбаєву

У місті Талдикорстан протестувальники знесли пам'ятник, який колись звели на честь Нурсултана Назарбаєва. Монумент вдалося звалити лише через декілька годин після старту. Під час падіння пам'ятник розбився навпіл.

Протести у Казахстані
Знесений пам'ятник Назарбаєва / Kaz.tag

Люди

Станом на 5 січня відомо про сотні постраждалих. За даними ЗМІ, декілька людей загинули. Силовики попереджають місцевих жителів про масштабну зачистку в Алмати.

Протести у Казахстані
Перші сутички протестувальників та правоохоронців / Orda.kz

Протести у Казахстані
Внаслідок протестів постраждали сотні людей / Orda.kz

Протести у Казахстані
У містах лунають вибухи / NUR.KZ

Протести у Казахстані
ЗМІ повідомляють про загиблих / NUR.KZ

Протести у Казахстані
На ранок 6 січня планують масштабні зачистки / AP