На этом фоне боевики решили запретить использование иностранной валюты, что может еще больше навредить государству. Так как доллары США широко используются на рынках Афганистана.

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Американская валюта также часто используется для торговли в районах, прилегающих к соседним странам, в частности Пакистану.

Исламский Эмират предписывает всем гражданам, лавочникам, торговцам, бизнесменам и общественности теперь проводить все транзакции в афгане и строго воздерживаться от использования иностранной валюты,

– заявил официальный представитель талибов.

Забихуллы Муджахида добавил, что нарушителям грозит уголовная ответственность.

Обратите внимание! В МВФ прогнозируют, что возникшие в Афганистане беспорядки после прихода к власти боевиков "Талибана" могут оказать серьезное влияние на страны Европы.

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