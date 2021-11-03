На тлі цього бойовики вирішили заборонити використання іноземної валюти, що може ще більше зашкодити державі. Адже долари США широко використовуються на ринках Афганістану.

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Американська валюта також часто використовується для торгівлі у районах, що межують із сусідніми країнами, зокрема Пакистаном.

Ісламський Емірат наказує всім громадянам, крамарям, торговцям, бізнесменам і громадськості відтепер проводити всі транзакції в афгані та суворо утримуватися від використання іноземної валюти,

– заявив офіційни представник талібів.

Забіхулли Муджахіда додав, що порушникам загрожує кримінальна відповідальність.

Зверніть увагу! У МВФ прогнозують, що безлад, який виник в Афганістані після приходу до влади бойовиків "Талібану", може мати серйозний вплив на країни Європи.

"Талібан" захопив Афганістан: коротко