На тлі цього бойовики вирішили заборонити використання іноземної валюти, що може ще більше зашкодити державі. Адже долари США широко використовуються на ринках Афганістану.
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- Американська валюта також часто використовується для торгівлі у районах, що межують із сусідніми країнами, зокрема Пакистаном.
Ісламський Емірат наказує всім громадянам, крамарям, торговцям, бізнесменам і громадськості відтепер проводити всі транзакції в афгані та суворо утримуватися від використання іноземної валюти,
– заявив офіційни представник талібів.
Забіхулли Муджахіда додав, що порушникам загрожує кримінальна відповідальність.
"Талібан" захопив Афганістан: коротко
- Джо Байден у травні заявив, що виводить війська з Афганістану. Президент США планував це зробити до 11 вересня 2021 року.
- Після цього таліби почали захоплювати міста у країні. 15 серпня, вони зайшли у столицю Кабул і заявили, що бойові дії закінчились.
- А вже за декілька днів, 19 серпня, бойовики рух "Талібан" проголосили створення у державі Ісламського емірату Афганістан.