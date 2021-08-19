Також Афганістан не отримає від Фонду 460 мільйонів доларів, які були передбачені за розподілом 650 мільярдів доларів для підтримки світової економіки.
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Причина такого рішення – останні події в країні
Основною причиною такого рішення є політична криза в Афганістані, захоплення терористами та відсутність влади. Речник МВФ Гаррі Райс повідомив, що досі залишається відкритим питання визнання влади талібів світовою спільнотою. Через це МВФ не хоче ризикувати своїми фінансами.
Як завжди, МВФ керується думками міжнародної спільноти. Зараз у міжнародній спільноті немає ясності щодо визнання уряду в Афганістані. Через це країна не зможе отримати доступ до спеціальних прав запозичення або інших ресурсів МВФ,
– зазначив Райс.
Ймовірно, таке рішення керівництво Фонту прийняло під тиском США, які 18 серпня 2021 року заморозили державні резерви Афганістану на рахунках своїх банків. Загалом станом на квітень 2021 року резерви Афганістану оцінювали в МВФ у 9,4 мільярда доларів. Більшість цієї суми зберігали саме в американських банках.
Захоплення Афганістану "Талібаном": останні новини
- 15 серпня 2021 року терористи "Талібану" почали наступ на Кабул. Влада вирішила здати місто мирно, а президент Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну.
- Під контролем американських військових перебуває аеропорт Кабула, через який проводять евакуацію іноземців. Також через це летовище намагаються втекти й афганці.
- 18 серпня 2021 року в Афганістані відбулися мітинги на підтримку національного прапора. Терористи відкрили вогонь по учасниках акції. Щонайменше 2 людей загинули, понад десяток поранених.
- У Міністерстві оборони Афганістану заявили, що планують звернутися до Інтерполу, щоб затримати президента Гані. Його втечу там вважають злочином.
- В Афганістан повернувся з вигнання співзасновник "Талібану" мулла Абдул Гані Барадар, який може стати новим очільником країни.
- Президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели телефонні переговори про ситуацію в Афганістані.
- В одному з інтерв'ю 45-ий президент США Дональд Трамп заявив, що афганські військові воювали тільки заради зарплатні, а коли США припинили вкладати гроші й вирішили вивести війська – війська Афганістану склали зброю.