У телеграм-каналах оприлюднили промовисте відео, на якому видно, як людей не пустили у літак. Їх не було у списках тих, хто має вилітати з країни.

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Людей відтісняли британські військові, які намагались пояснили, що їм доведеться залишитись в Кабулі.

Натомість афганці у розпачі викрикували про загрозу "Талібану" та благали про допомогу. Зокрема, наголошували, що терористи можуть вбити їх.

Хаос в аеропорту Кабула

Бойовики "Талібану" наказали іноземцям покинути країну. Інші держави евакуюють своїх громадян. Місцеві відчайдушно намагались втиснутись у літаки. Люди ризикували життям, чіпляючись за шасі літака.

В аеропорту Кабула утворився хаос. У результаті 40 людей загинули.

Зверніть увагу! З Афганістану намагаються евакуювати близько 150 українців. За ними вже прибув літак, але він не може вилетіти. Річ у тім, що поки немає безпечного коридору та дозволу на зліт.

Що відбувається в Афганістані