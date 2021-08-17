Усе це відбувається всього через 2 дні після того, як радикальний рух захопив у країні владу. Про амністію таліби заявили 17 серпня.

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"Талібан" оголосив загальну амністію

Загальна амністія оголошена для всіх... тому вам слід починати своє повсякденне життя з повною впевненістю,

– йдеться у заяві талібів.

Бойовики закликають людей повертатися до своєї роботи.

Слід зауважити, що місцеві жителі живуть у страху. Оскільки ті, хто працював на афганський уряд або підтримувані Заходом організації, зокрема перекладачами для військ США, побоюються репресій. Адже "Талібан" відомий своїми жорстокими покараннями.

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