Усе це відбувається всього через 2 дні після того, як радикальний рух захопив у країні владу. Про амністію таліби заявили 17 серпня.
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"Талібан" оголосив загальну амністію
Загальна амністія оголошена для всіх... тому вам слід починати своє повсякденне життя з повною впевненістю,
– йдеться у заяві талібів.
Бойовики закликають людей повертатися до своєї роботи.
Слід зауважити, що місцеві жителі живуть у страху. Оскільки ті, хто працював на афганський уряд або підтримувані Заходом організації, зокрема перекладачами для військ США, побоюються репресій. Адже "Талібан" відомий своїми жорстокими покараннями.
Ситуація в Афганістані: останні новини
- Після початку виведення військ США з Афганістану "Талібан" активізувався. Протягом серпня 2021 року бойовики взяли під контроль майже всю територію країни. 15 серпня вони захопили столицю – Кабул.
- Водночас президент Афганістану втік з країни, пояснивши це бажанням "уникнути кровопролиття".
- Приблизно 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити країну.
- Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Багато людей намагається втекти з Афганістану літаком, адже аеропорт – єдине місце, яке поки що контролюють військові США. Через це там панує справжній хаос.
- Крім того, 90 українців просять забрати їх з Кабула, однак наразі аеропорт заблокований.