Все это происходит всего через 2 дня после того, как радикальное движение захватило в стране власть. Об амнистии талибы заявили 17 августа.

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"Талибан" объявил всеобщую амнистию

Общая амнистия объявлена ​​для всех... поэтому вам следует начинать свою повседневную жизнь с полной уверенностью,

– говорится в заявлении талибов.

Боевики призывают людей возвращаться к своей работе.

Следует заметить, что местные жители живут в страхе. Поскольку те, кто работал на афганское правительство или поддерживаемые Западом организации, в частности переводчиками для войск США, опасаются репрессий. Ведь "Талибан" известен своими жестокими наказаниями.

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