Все это происходит всего через 2 дня после того, как радикальное движение захватило в стране власть. Об амнистии талибы заявили 17 августа.
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"Талибан" объявил всеобщую амнистию
Общая амнистия объявлена для всех... поэтому вам следует начинать свою повседневную жизнь с полной уверенностью,
– говорится в заявлении талибов.
Боевики призывают людей возвращаться к своей работе.
Следует заметить, что местные жители живут в страхе. Поскольку те, кто работал на афганское правительство или поддерживаемые Западом организации, в частности переводчиками для войск США, опасаются репрессий. Ведь "Талибан" известен своими жестокими наказаниями.
Ситуация в Афганистане: последние новости
- После начала вывода войск США из Афганистана "Талибан" активизировался. В течение августа 2021 года боевики взяли под контроль почти всю территорию страны. 15 августа они захватили столицу – Кабул.
- Вместе с тем президент Афганистана бежал из страны, объяснив это желанием "избежать кровопролития".
- Примерно 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть страну.
- Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Многие люди пытаются бежать из Афганистана самолетом, ведь аэропорт – единственное место, которое пока контролируют военные США. Из-за этого там царит настоящий хаос.
- Кроме того, 90 украинцев просят забрать их из Кабула, однако пока аэропорт заблокирован.