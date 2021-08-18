В телеграм-каналах обнародовали красноречивое видео, на котором видно, как людей не пустили в самолет. Их не было в списках тех, кто должен вылететь из страны.

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Людей оттесняли британские военные, которые пытались объяснить, что им придется остаться в Кабуле.

Между тем афганцы в отчаянии выкрикивали об угрозе "Талибана" и умоляли о помощи. В частности, отмечали, что террористы могут убить их.

Хаос в аэропорту Кабула

Боевики "Талибана" приказали иностранцам покинуть страну. Другие государства эвакуируют своих граждан. Местные отчаянно пытались втиснуться в самолеты. Люди рисковали жизнью, цепляясь за шасси самолета.

В аэропорту Кабула образовался хаос. В результате 40 человек погибли.

Обратите внимание! Из Афганистана пытаются эвакуировать около 150 украинцев. За ними уже прибыл самолет, но он не может вылететь. Дело в том, что пока нет безопасного коридора и разрешения на взлет.

Что происходит в Афганистане