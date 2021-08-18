Боевики, уже полностью взявшие власть в Афганистане, утверждают: мол, цель их – обеспечить мир и прогресс. В то же время и спокойно говорят, что десятки людей погибли, спасаясь от их режима.

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Немало афганцев все еще надеются сбежать из страны

В международном аэропорту Кабула и возле него по состоянию на 17 августа все еще находились толпы афганцев. И на второй день полноценной власти талибов в городе люди не оставляют надежды выбраться из страны.



В аэропорту Кабула собрались толпы желающих бежать из страны / Фото AFP

Местные журналисты также побывали в аэропорту. Как они говорят, там сидят женщины и мужчины всех возрастов и дети.

При этом многие не имеют документов – нет только виз, но и даже паспортов.

Тем не менее они отчаянно стремятся сесть на борт любого самолета и покинуть Афганистан.



Неизвестно, на что эти люди надеются – многие из них даже без документов / Фото AFP

От пуль и давки погибло много людей

По меньшей мере 40 человек там погибли от пуль и давки. Об этом заявил журналистам командир талибских боевиков, расположенных возле аэропорта. Естественно, он обвинил во всем "иностранные силы".



В гибели людей в аэропорту талибы обвиняют "иностранные силы" / Фото AFP

А рядом с этим посоветовал местным жителям не верить в "фейковые слухи о выезде за границу". Мол, талибы будут прилагать все усилия, чтобы обеспечить прочный мир и прогресс в Афганистане. Совсем другое говорят люди в аэропорту.

Ситуация в стране непонятна. Мы не знаем, в каком направлении двигаться, куда мы хотим идти,

– сказала жительница Кабула Рахманулла.

Женщина из Кандагара по имени Нафиса добавила, что дети в аэропорту – в ужасном состоянии, страдают от жажды и голода.



В аэропорту Кабула много детей, они не имеют достаточно еды и даже воды / Фото AFP

Заметим, что вылететь из Кабула сейчас непросто. Страны Запада возобновили полеты для эвакуации своих граждан и афганских союзников, но коммерческие рейсы пока не выполняют.

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