Реакция США

Президент Джо Байден выступил в защиту своего решения вывести войска из Афганистана до 30 августа 2021 года. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выполнили свою контртеррористическую миссию. Байден признал, что ответственность за решение висит на нем, как на президенте США.

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Кроме того, Байден подчеркнул, что политические лидеры Афганистана сдались и покинули страну. Военные потерпели неудачу, кое-где даже не пытаясь бороться. Он убежден, что завершение американского присутствия в стране было правильным решением. Армейцы США не могут и не должны бороться и умирать в войне, в которой афганцы не хотят защищать самих себя.

В Лондоне прокомментировали ситуацию в Афганистане

По словам британских чиновников, страна приняла уже около 3 тысяч беженцев из Афганистана. В частности убежать удалось людям, что работали с военными – переводчики и их семьи. В Лондоне признали, что вовремя всех эвакуировать не удалось.

Реакция президента Франции

Оптимистичных по развитию событий в Афганистане не дают лидеры стран Евросоюза. По словам Эммануэля Макрона, президента Франции, в стране происходит исторический переворот. Последствия будут значительными для всей Европы и для Франции.

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В Германии не будут принимать всех переселенцев

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что государство категорически не сможет принять всех желающих переселенцев из Афганистана. Она пояснила, что важно оказать помощь соседним странам, куда будут прибывать беженцы. Прежде всего Пакистану.

Обратите внимание! В ООН заявили, что за неделю Афганистан оставляют 20 – 30 тысяч человек.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 17 августа: смотрите видео