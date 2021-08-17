Реакція США

Президент Джо Байден виступив на захист свого рішення вивести війська з Афганістану до 30 серпня 2021 року. Він наголосив, що Сполучені Штати виконали свою контртерористичну місію. Байден визнав, що відповідальність за рішення висить на ньому, як на президентові США.

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Крім того, Байден наголосив, що політичні лідери Афганістану здалися і залишили країну. Військові зазнали краху, подекуди навіть не намагаючись боротися. Він переконаний, що завершення американської присутності в країни було правильним рішенням. Армійці США не можуть і не мають боротись та помирати у війні, у якій афганці не хочуть захищати самих себе.

У Лондоні прокоментували ситуацію в Афганістані

За словами британських урядовців, країна прийняла вже близько 3 тисяч біженців з Афганістану. Зокрема втекти вдалось людям, що працювали з військовими – перекладачі та їхні сім'ї. У Лондоні визнали, що вчасно усіх евакуювати не вдалось.

Реакція президента Франції

Оптимістичних щодо розвитку подій у Афганістані не дають лідери країн Євросоюзу. За словами Еммануеля Макрона, президента Франції, у країні відбувається історичний переворот. Наслідки будуть значними для усієї Європи та для Франції.

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У Німеччині не прийматимуть усіх переселенців

Тим часом канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що держава категорично не зможе прийняти усіх охочих переселенців із Афганістану. Вона пояснила, що важливо надати допомогу сусіднім країнам, куди прибуватимуть біженці. Насамперед Пакистану.

Зверніть увагу! У ООН заявили, що за тиждень Афганістан залишаються 20 – 30 тисяч людей.

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