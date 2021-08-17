З нею у Києві зустрівся голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він відзначив, що евакуйовані пережили справжнє пекло в аеропорту Кабула.

Нагадаємо "Жива і в безпеці": з Афганістану до Києва евакуювали всесвітньовідому режисерку

Ці люди буквально вибралися з пекла. В Україні теж знають, що означає опинитися в центрі лиха, – написав голова ОП Андрій Єрмак.

Єрмак додав, що Україна сприятиме і надалі порятунку тих, хто цього потребує. Адже наша держава добре знає, як це – опинитися у центрі катастрофи і потребувати допомоги.

Глава Офісу Президента відзначив, що і Сахра Карімі, і її сім'я – цілі та неушкоджені, з ними усе гаразд.

Що відомо про Сахру Карімі

Джерело: Вікіпедія

Карімі народилася і виросла в Тегерані, а освіту здобула в Чехії і Словаччині. У 2012 році повернулася Афганістан, де жила і працювала всі ці роки.

Вона отримала ступінь доктора філософії в галузі кіно в Академії музичного мистецтва у Братиславі. Вона єдина жінка у країні, хто мала таку відзнаку.

Документальний фільм Light Breeze, який вона зняла під час свого перебування в академії, отримав найвищу кінопремію Словаччини за кращий короткометражний художній фільм.

В Афганістані вона допомогла відкрити Мультимедійний будинок Капіла, просувала незалежних афганських режисерів.

У 2019 році вона стала першою жінкою-головою урядового афганського кіно.

Евакуація з Афганістану літаком до Києва: головне

У ніч на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 80 людей. Українців із них на борту було 8, інші пасажири – нідерландці, хорвати, афганці, білорус.

Про те, що на вільні місця в літаку братимуть іноземців, йшлося від початку оголошення евакуації.

Коли евакуювали перших 8 українців, інші громадяни фізично не могли дістатися до аеропорту. Затримуватись літак не міг, інакше б він не вилетів взагалі.

Як розповів Дмитро Кулеба, Україна не платила за цей рейс. Влада знайшла приватний літак, який був в аеропорту Кабула.

Повний текст публікацій Андрія Єрмака

З радістю привітався з @sahraakarimi та її сім'єю у Києві. Тепер вони цілі та неушкоджені. Сахра Карімі є першою жінкою-головою афганської кіноорганізації та режисеркою, чиї фільми відомі поза межами Афганістану. Шкода, що Афганістан сьогодні небезпечний для таких блискучих талантів, як вона.

Зустрів літак з врятованими афганськими друзями в Україні. Ці люди вибралися з пекла – буквально. Українці добре зрозуміли, що означає опинитися в центрі катастрофи. Україна продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти українцям та іноземцям, чиї життя зараз під загрозою.