Проблема полягає у тому, як дістатись до аеропорту. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

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Які проблеми є з евакуацією українців

Чиновник розповів, що у місті є багато блокпостів.

Це небезпечна історія…Як тільки буде у нас логістична можливість, ми всіх зберемо і організуємо виліт,

– запевнив Кулеба.

Наразі працює тільки військовий блок аеропорту, де американські літаки забирають пасажирів. Кулеба нагадав, що в Україні немає свого посольства в Афганістані, однак зі всіма українцями дипломати комунікують.

"Проблем дуже багато – починаючи від того, що коли ти відкриваєш двері літака, туди просто безконтрольно набиваються люди, які вимагають їх врятувати, а не ті, кого тобі треба вивезти", – сказав міністр.

Крім того, є труднощі з логістикою і дозаправленням літака. За словами Кулеби, "там мільйон проблем, які треба вирішити для того, щоб літак міг безпечно піднятися в небо".

На перший рейс більшість українців не встигли

Коли евакуювали перших 8 українців, інші громадяни фізично не могли дістатися до аеропорту. Затримуватись літак не міг, інакше б він не вилетів взагалі.

Україна не платила за рейс

До речі, Україна не платила за перший евакуаційний рейс. За словами Кулеби, влада знайшла приватний літак, який був в аеропорту Кабула. Власники проявили розуміння і взаємодіяли з українським урядом. Кулеба підсумував, що це відбулося менш ніж за 24 години.

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