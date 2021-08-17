Також терористи заявляють, що в Афганістані буде свобода слова. Про це розповів представник терористів Сухайль Шахін.

Зверніть увагу Історія "Талібану": коли та як виник радикальний рух

Закидати камінням можна з дозволу суду

Представник бойовиків зазначив, що всі політичні покарання ухвалюватиме суд, який розглядатиме справи на основі законів шаріату. Страти та ампутації кінцівок здійснюватимуть тільки за рішенням суду.

Те саме стосується до закидання камінням. У "Талібані" переконують, що без рішення суду робити це заборонено. Також терористи заявляють, що жителям Афганістану можна критикувати будь-кого.

Окрім того, бойовики гарантують безпеку місцевим жителям.

Ми запевняємо афганців, особливо жителів Кабула, в тому, що їхнє життя і майно в безпеці,

– сказав представник талібів.

Ці нововведень теоретично можуть почати діяти лише після переходу влади до "Талібану".

Захоплення Афганістану "Талібаном": головне