Также террористы заявляют, что в Афганистане будет свобода слова. Об этом рассказал представитель террористов Сухайль Шахин.
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Забрасывать камнями можно с разрешения суда
Представитель боевиков отметил, что все политические наказания будет принимать суд, который будет рассматривать дела на основе законов шариата. Казни и ампутации конечностей будут осуществлять только по решению суда.
То же относится к забрасыванию камнями. В "Талибане" утверждают, что без решения суда делать это запрещено. Также террористы заявляют, что жителям Афганистана можно критиковать кого угодно.
Кроме того, боевики гарантируют безопасность местным жителям.
Мы заверяем афганцев, особенно жителей Кабула, в том, что их жизнь и имущество в безопасности,
– сказал представитель талибов.
Эти нововведения теоретически могут начать действовать после перехода власти к "Талибану".
Захват Афганистана "Талибаном": главное
- 15 августа 2021 года во время наступления террористов "Талибана" власть Афганистана без боя сдала Кабул во избежание жертв. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
- В Афганистане начался процесс перехода власти к талибам, а в аэропорту Кабула продолжается эвакуация иностранцев. Тысячи афганцев пытаются попасть на самолеты, чтобы сбежать.
- В Кабуле остались посольства 3 стран: России, Китая и Пакистана.
- 17 августа 2021 года террористы позволили женщинам работать на телевидении.