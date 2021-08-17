Последней страной, которая эвакуировала свое посольство в Кабуле, стала Индия. Специальным рейсом посла страны и других сотрудников доставили на родину.
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В Кабуле работают только 3 посольства
По состоянию на 17 августа в Кабуле остались работать лишь 3 посольства – России, Китая и Пакистана.
В Москве ранее сообщили, что эвакуируют только часть сотрудников своего посольства. Посол России Дмитрий Жирнов заявил, что намерен встретиться с представителями "Талибана" для обсуждения вопросов безопасности сотрудников дипмиссии.
Что касается Китая, то их посольство в Афганистане не прокомментировало свои дальнейшие планы. В то же время дипломаты предупредили местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".
Кроме того, Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, хотя и эвакуирует свое посольство.
Ситуация в Афганистане: последние новости
- "Талибан" после начала вывода войск США из Афганистана активизировался и в течение августа 2021 года взял под контроль почти всю территорию страны. 15 августа боевики захватили столицу – Кабул.
- Местные жители паникуют и боятся выходить из домов.
- Примерно 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом позволить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть страну.
- Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Многие люди хотят сбежать из Афганистана самолетом, ведь аэропорт – единственное место, которое сейчас контролируют военные США.
- Кроме того, 90 украинцев просят забрать их из Кабула, однако сейчас аэропорт заблокирован.
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