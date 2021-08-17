Останньою країною, яка евакуювала своє посольство в Кабулі, стала Індія. Спеціальним рейсом посла країни та інших співробітників доставили на батьківщину.
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У Кабулі працюють тільки 3 посольства
Станом на 17 серпня у Кабулі залишилися працювати лише 3 посольства – Росії, Китаю і Пакистану.
У Москві раніше повідомили, що евакуюють тільки частину співробітників свого посольства. Посол Росії Дмитро Жирнов заявив, що має намір зустрітися з представниками "Талібану" для обговорення питань безпеки співробітників дипмісії.
Щодо Китаю, то їхнє посольство в Афганістані не прокоментувало свої подальші плани. Водночас дипломати попередили місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".
Крім того, Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча й евакуює своє посольство.
Ситуація в Афганістані: останні новини
- "Талібан" після початку виведення військ США з Афганістану активізувався і впродовж серпня 2021 року взяв під контроль майже всю територію країни. 15 серпня бойовики захопили столицю – Кабул.
- Місцеві жителі панікують і бояться виходити з будинків.
- Приблизно 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити країну.
- Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Багато людей хочуть втекти з Афганістану літаком, адже аеропорт – єдине місце, яке наразі контролюють військові США.
- Крім того, 90 українців просять забрати їх з Кабула, однак наразі аеропорт заблокований.
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