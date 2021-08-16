У Росії повідомили, що уважно стежать за розвитком ситуації в Афганістані після переходу влади в цій країні до представників "Талібану".

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Москва вже налагодила зв'язок з талібами

Встановлено (Росією – 24 канал) робочі контакти з представниками нової влади з метою забезпечення безпеки російських закордонних установ,

– йдеться у повідомленні.

Посольство Росії в Кабулі продовжує функціонувати в штатному режимі.

Крім того, у Москві вважають, що ситуація в Афганістані нібито стабілізувалася. Мовляв, таліби приступили до забезпечення громадського порядку, підтвердили гарантії безпеки місцевих жителів і іноземних дипмісій.

Росія також закликала всі афганські сторони "утримуватися від насильства і сприяти врегулюванню ситуації мирним шляхом". Хоча саме "Талібан" є терористичним рухом та регулярно проявляє агресію.

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Росія та Китай хочуть визнати талібів

Видання Daily Mail повідомляє, що Китай, Росія, Пакистан та Туреччина мають намір офіційно визнати панування талібів в Афганістані.