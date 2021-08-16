Заяву про підтримку талібів 16 серпня зробила прессекретарка міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін.

Читайте також Росія заявила про "хороші" відносини з терористами Талібану

Китай готовий "дружити" з "Талібаном"

Чунін зазначила, що Пекін прагнув підтримувати неофіційні зв'язки з талібами протягом усього періоду виходу сил США з Афганістану. У Китаї це пояснили спільним з Афганістаном кордоном протяжністю у 76 кілометрів.

Водночас Пекін давно побоювався, що Афганістан стане плацдармом для уйгурів із Синьцзяна.

На зустрічі делегації талібів із главою МЗС Китаю Ван Ї в Тяньцзіні, яка пройшла в липні, "Талібан" запевнив, що Афганістан не використовуватимуть як базу для бойовиків. У відповідь Пекін запропонував терористам економічну підтримку та інвестиції для відновлення Афганістану.

Речниця відомства закликала талібів забезпечити "плавну передачу влади", безпеку афганців і іноземців. Чунін уточнила, що посольство Китаю в Кабулі й надалі працюватиме, хоча Пекін і почав активно евакуювати громадян із країни.

Зверніть увагу! Раніше про схожу позицію заявили й у Росії. Там зазначили, що не переживають через ситуацію в Афганістані, адже мають "хороші відносини" з талібами.

Реакція світу на події в Афганістані: основне