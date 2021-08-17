Тепер жінки на афганському телебаченні повинні з'являтися у хіджабах. Про це повідомив керівник відділу новин TOLO News Мірако Попал.
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Жінки-журналістки привертають увагу
У ранковому ефірі каналу TOLO News 17 серпня ведуча поспілкувалася представником терористичної організації "Талібан". З урахуванням ставлення бойовиків до жінок, це стало прецедентом.
Ведуча афганського каналу спілкується з талібом / Скриншот з відео
Пізніше у випуску новин на каналі у прямій трансляції з'явилася журналістка. Вона була на одній із вулиць Кабула. Варто звернути увагу на те, що позаду репортерки ми можемо побачити, що на вулиці людно. Однак жінок майже немає. Тому й не дивно, що багато чоловіків здивовано дивилися на журналістку.
Афганська журналістка у прямому включенні: відео
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Захоплення Афганістану "Талібаном": головне
- Після поступового захоплення афганських провінцій, 15 серпня 2021 року бойовики "Талібану" почали наступ на Кабул. Влада вирішила здати місто без бою для уникнення жертв. Президент Ашраф Гані подав у відставку та покинув територію Афганістану.
- Аеропорт Кабула став єдиною можливістю для афганців утекти з країни. Вони намагаються вилетіти іноземними евакуаційними рейсами.
- Президент США Джо Байден вважає правильним рішення вивести війська з Афганістану, бо "американці не повинні помирати на війні, на якій не хочуть помирати афганці".