Тепер жінки на афганському телебаченні повинні з'являтися у хіджабах. Про це повідомив керівник відділу новин TOLO News Мірако Попал.

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Жінки-журналістки привертають увагу

У ранковому ефірі каналу TOLO News 17 серпня ведуча поспілкувалася представником терористичної організації "Талібан". З урахуванням ставлення бойовиків до жінок, це стало прецедентом.



Ведуча афганського каналу спілкується з талібом / Скриншот з відео

Пізніше у випуску новин на каналі у прямій трансляції з'явилася журналістка. Вона була на одній із вулиць Кабула. Варто звернути увагу на те, що позаду репортерки ми можемо побачити, що на вулиці людно. Однак жінок майже немає. Тому й не дивно, що багато чоловіків здивовано дивилися на журналістку.

Афганська журналістка у прямому включенні: відео

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