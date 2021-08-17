На питання присутніх на брифінгу журналістів глава Білого дому відповідати не став. Утім, позицію влади Сполучених Штатів Америки він висвітлив максимально відверто.

До слова Радбез ООН закликає створити новий уряд Афганістану

Головні тези виступу Байдена про Афганістан

До Афганістану США прийшли з метою знищити "Аль-Каїду", причетну до терактів 11 вересня 2001 року. Мету досягнуто, терористи ослаблені. Цілі ж будувати в країні демократичний режим – не було.

причетну до терактів 11 вересня 2001 року. Мету досягнуто, терористи ослаблені. Цілі ж будувати в країні демократичний режим – не було. За роки своєї присутності у країні на підтримку Афганістану США витратили понад трильйон доларів. Росія і Китай при цьому хотіли б, аби США нескінченно вливали ресурси в Афганістан.

Росія і Китай при цьому хотіли б, аби США нескінченно вливали ресурси в Афганістан. Адміністрація Дональда Трампа вирішила вивести війська США з Афганістану. Джо Байден погодився з цим рішенням. До швидкого колапсу, який почався після виведення військ союзників у Афганістані, США були готові.

який почався після виведення військ союзників у Афганістані, США були готові. Афганська армія отримала від США все, що їй було потрібно – враховуючи й техніку, якої не було в талібів. Не змогли США дати їй хіба волю до перемоги – місцева армія та влада воювати не захотіли. Хоча політична еліта Афганістану обіцяла інше.

– місцева армія та влада воювати не захотіли. Хоча політична еліта Афганістану обіцяла інше. Військові США не будуть гинути у війні за інтереси, і які не збігаються з національними інтересами США. Військові США не будуть боротися у війні, в якій не хочуть боротись місцеві – афганські військові.

місцеві – афганські військові. Про виведення американських військ з Афганістану Джо Байден не шкодує. Якби цього не сталося – конфлікт тільки поглиблювався б.

Американські військові не повинні вмирати у війні, в якій афганські військові не бажають вмирати самі. Цей конфлікт – поза національними інтересами США,

– ця фраза Байдена чи не найяскравіше окреслила його позицію щодо Афганістану.

Важливо! Адміністрація Білого дому також повідомила таке: США планують завершити евакуацію людей з Афганістану до 31 серпня.

З новою владою в Кабулі Вашингтон "взаємодіяти може" – але може й протистояти їй, якщо та дозволить осісти у країні терористам.

Брифінг Джо Байдена про Афганістан: повне відео (англійською)

Що відбувається в Афганістані у 2021 році

Радикальний рух "Талібан" після початку виведення військ США з Афганістану рвучко активізувався і впродовж серпня 2021 року взяв під контроль майже всю територію країни. 15 серпня бойовики захопили столицю – Кабул.

Пам'ятаючи минулі звірства талібів, місцеві мешканці панікують і бояться виходити з будинків. Багато людей хочуть втекти з Афганістану літаком, адже аеропорт – єдине місце, поки що контрольоване військовими США.

90 українців у Афганістані просять забрати їх звідти. Та наразі аеропорт заблокований.

Варто знати Хто такі таліби та чому вони захопили Афганістан