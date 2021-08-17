На вопросы присутствующих на брифинге журналистов глава Белого дома отвечать не стал. Впрочем, позицию власти Соединенных Штатов Америки он осветил максимально откровенно.

К слову Совбез ООН призывает создать новое правительство Афганистана

Главные тезисы выступления Байдена об Афганистане

В Афганистан США пришли с целью уничтожить "Аль-Каиду", причастного к терактам 11 сентября 2001 года. Цель достигнута, террористы ослаблены. Цели же строить в стране демократический режим – не было.

За годы своего присутствия в стране на поддержку Афганистана США потратили более триллиона долларов. Россия и Китай при этом хотели бы, чтобы США бесконечно вливали ресурсы в Афганистан.

Администрация Дональда Трампа решила вывести войска США из Афганистана. Джо Байден согласился с этим решением. К быстрому коллапсу, начавшемуся после вывода войск союзников в Афганистане, США были готовы.

Афганская армия получила от США все, что ей было нужно – включая технику, которой не было у талибов. Не смогли США дать ей разве что волю к победе – местная армия и власть воевать не захотели. Хотя политическая элита Афганистана обещала другое.

Военные США не будут погибать в войне за интересы, которые не совпадают с национальными интересами США. Военные США не будут бороться в войне, в которой не хотят бороться местные – афганские военные.

О выводе американских войск из Афганистана Джо Байден не жалеет. Если бы этого не произошло – конфликт только углублялся бы.

Американские военные не должны умирать в войне, в которой афганские военные не желают умирать сами. Этот конфликт – вне национальных интересов США,

– эта фраза Байдена едва ли не ярче всего очертила его позицию по Афганистану.

Важно! Администрация Белого дома также сообщила следующее: США планируют завершить эвакуацию людей из Афганистана до 31 августа.

С новой властью в Кабуле Вашингтон "взаимодействовать может" – но может и противостоять ей, если и позволит осесть в стране террористам.

Брифинг Джо Байдена об Афганистане: полное видео (на английском)

Что происходит в Афганистане в 2021 году

Радикальное движение "Талибан" после начала вывода войск США из Афганистана резко активизировалось и в течение августа 2021 взяло под контроль почти всю территорию страны. 15 августа боевики захватили столицу – Кабул.

Помня прошлые зверства талибов , местные жители в панике и боятся выходить из домов. Многие люди хотят убежать из Афганистана самолетом, ведь аэропорт – единственное место, пока контролируемое военными США.

90 украинцев в Афганистане просят забрать их оттуда. Но пока что аэропорт заблокирован.