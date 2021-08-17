Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал об угрозе для детей и женщин Афганистана. После этого Совет из 15 членов одобрил совместное заявление относительно ситуации в стране.
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Никто не должен поддерживать талибов
Гутерреш призвал использовать все возможные инструменты для подавления глобальной террористической угрозы из Афганистана. Территория страны не должна превратиться в площадку для террористов.
Мы не можем и не должны бросать народ Афганистана,
– заявил генсек.
В ООН призвали другие страны не подвергаться угрозам талибов.
"Ни талибы, ни другие афганские группировки или отдельные лица не должны поддерживать террористов, действующих на территории любой другой страны", – говорится в заявлении.
Политики также призвали разблокировать пункты пропуска, чтобы доставить в Афганистан гуманитарную помощь.
В новом правительстве должны быть женщины
Чиновники призвали немедленного прекратить боевые действия и создать путем всеобъемлющих переговоров новое правительство. В него должны войти женщины.
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Главное о ситуации в Афганистане
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