Генсек ООН Антоніу Гутерреш розповів про загрозу для дітей та жінок Афганістану. Після того Рада з 15 членів схвалила спільну заяву щодо ситуації в країні.

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Ніхто не повинен підтримувати талібів

Гутерреш закликав використовувати всі можливі інструменти для придушення глобальної терористичної загрози з Афганістану. Територія країни не повинна перетворитися на майданчик для терористів.

Ми не можемо і не повинні кидати народ Афганістану,

– заявив генсек.

В ООН закликали інші країни не піддавалися погрозам талібів.

"Ні таліби, ні будь-які інші афганські угруповання або окремі особи не повинні підтримувати терористів, що діють на території будь-якої іншої країни", – мовиться у заяві.

Політики також закликали розблокувати пункти пропуску, аби доставити в Афганістан гуманітарну допомогу.

В новому уряді повинні бути жінки

Чиновники закликали негайного припинити бойові дії й створити шляхом всеосяжних переговорів новий уряд. До нього повинні увійти жінки.

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