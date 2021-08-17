Генсек ООН Антоніу Гутерреш розповів про загрозу для дітей та жінок Афганістану. Після того Рада з 15 членів схвалила спільну заяву щодо ситуації в країні.
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Ніхто не повинен підтримувати талібів
Гутерреш закликав використовувати всі можливі інструменти для придушення глобальної терористичної загрози з Афганістану. Територія країни не повинна перетворитися на майданчик для терористів.
Ми не можемо і не повинні кидати народ Афганістану,
– заявив генсек.
В ООН закликали інші країни не піддавалися погрозам талібів.
"Ні таліби, ні будь-які інші афганські угруповання або окремі особи не повинні підтримувати терористів, що діють на території будь-якої іншої країни", – мовиться у заяві.
Політики також закликали розблокувати пункти пропуску, аби доставити в Афганістан гуманітарну допомогу.
В новому уряді повинні бути жінки
Чиновники закликали негайного припинити бойові дії й створити шляхом всеосяжних переговорів новий уряд. До нього повинні увійти жінки.
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Головне про ситуацію в Афганістані
- Бойовики "Талібану" захопили столицю країни 15 серпня. Влада Кабулу здала місто без бою, а президент просто втік з країни. Де він зараз – ніхто не знає.
- Через звірства талібів місцеві мешканці бояться виходити з будинків. Інші ж намагаються втекти з Афганістану через аеропорт.
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