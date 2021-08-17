Проблема заключается в том, как добраться до аэропорта. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов.

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Какие проблемы есть с эвакуацией украинцев

Чиновник рассказал, что в городе есть много блокпостов.

Это опасная история... Как только будет у нас логистическая возможность, мы всех соберем и организуем вылет,

– заверил Кулеба.

Сейчас работает только военный блок аэропорта, где американские самолеты забирают пассажиров. Кулеба напомнил, что в Украине нет своего посольства в Афганистане, однако со всеми украинцами дипломаты общаются.

"Проблем очень много – начиная от того, что когда ты открываешь дверь самолета, туда просто бесконтрольно набиваются люди, которые требуют их спасти, а не те, кого тебе надо вывезти", – сказал министр.

Кроме того, есть трудности с логистикой и дозаправкой самолета. По словам Кулебы, "там миллион проблем, которые надо решить для того, чтобы самолет мог безопасно подняться в небо".

На первый рейс большинство украинцев не успели

Когда эвакуировали первых 8 украинцев, другие граждане физически не могли добраться до аэропорта. Задерживаться самолет не мог, иначе бы он не вылетел вообще.

Украина не платила за рейс

Кстати, Украина не платила за первый эвакуационный рейс. По словам Кулебы, власти нашли частный самолет, который был в аэропорту Кабула. Владельцы проявили понимание и взаимодействовали с украинским правительством. Кулеба подытожил, что это произошло менее чем за 24 часа.

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