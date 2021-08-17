Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил: Украине уже удалось то, чего не смогли сделать другие. Речь идет об успешной эвакуации заполненного борта 16 августа – в день, когда в аэропорту творился хаос.

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"Информация о брошенных украинцах – ложь"

В то же время глава Министерства иностранных дел призвал украинцев и СМИ не распространять фейки о ситуации в Афганистане. Речь идет о том, что Украина якобы бросила своих. Дмитрий Кулеба назвал это ложью и заявил, что Украина контактирует со своими гражданами.

Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан пока нет,

– написал Кулеба.

В противовес он отметил, что мир восхищается поступком Украины, которая забрала на свой борт иностранцев. Он привел примеры заголовков зарубежных СМИ, которые рассказали об эвакуации своих граждан.

Заголовки иностранных СМИ об эвакуации Украиной иностранцев / Коллаж из фейсбука Кулебы

Он сыронизировал, что в таком контексте показателен комментарий из России: якобы пока "их целуются с талибами, Украина делом занимается".

Иностранцев заберем, но украинцы – приоритет

Как рассказал глава МИД, есть несколько конкретных сценариев возвращения украинцев, которые уже воплощаются в жизнь. Украина обязательно заберет тех, кто попросит об эвакуации. Это касается и иностранцев, хотя они – вторые в списке.

Государство работает каждый час над тем, чтобы помочь нашим гражданам. Поможем и иностранцам, но граждане Украины – абсолютный приоритет, потому что мы своих не бросаем,

– сказал Кулеба.

Эвакуация украинцев из Афганистана: главное

В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 80 человек. Украинцев из них на борту было 8, другие пассажиры – нидерландцы, хорваты, афганцы, белорус.

О том, что на свободные места в самолете будут брать иностранцев, шла речь с начала объявления эвакуации.

По состоянию на 17 августа 120 украинцев и членов их семей заявили, что хотят выбраться из захваченного талибами Афганистана. Это украинцы афганского происхождения и люди, которые работают по частным контрактам.

Однако самолет до сих пор не может вылететь, ведь ситуация неконтролируемая.

Полный текст публикации Дмитрия Кулебы

"Аплодируем Украине", "Украина демонстрирует лидерство", "Украина приходит на помощь", "Решительный, проактивный шаг Украины", "Вот так действуют наши соседи украинцы"

С такими комментариями иностранные журналисты и дипломаты встретили новость о том, что Украина смогла в самую тяжелую в Кабуле ночь с воскресенья на понедельник эвакуировать самолет людей, своих и иностранцев, из ада кабульского аэропорта в то время, когда почти никто не мог оттуда вырваться.

Например, в Нидерландах о спасении Украиной их граждан написали все основные СМИ. Белорусские независимые медиа и журналисты называют Украину "настоящим другом белорусского народа" за спасение белорусского гражданина. Комментаторы из Польши, Испании, Великобритании ставят Украину в пример. Показателен был комментарий из РФ: "Пока наше посольство с талибами целуется, эти делом занимаются"

Украина в ночь на воскресенье сделала то, чего не смогло сделать почти ни одно другое государство. Мы забрали всех граждан Украины, которые смогли добраться до аэропорта в условиях логистического апокалипсиса. Однако работы там – непочатый край.

Последние данные: 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. Это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, которые посещали родственников; бизнесмены и другие граждане Украины. Самое трудное сейчас – это, чтобы они добрались до кабульского аэропорта.

Информация в соцсетях и отдельных СМИ о брошенных на произвол судьбы государством украинцах – ложь. Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан нет.

Я понимаю, что эмоции зашкаливают, кто-то намеренно нагнетает, кому-то страшно, кто-то пытается показать, что знает решение для всех проблем, а его не слышат. Государство работает ежечасно над тем, чтобы помочь нашим гражданам. Поможем и иностранцам, но граждане Украины – абсолютный приоритет, потому что мы своих не бросаем. Есть несколько конкретных сценариев возвращения, которые сегодня воплощаются в жизнь. По соображениям безопасности не могу рассказывать подробности, но работаем, чтобы все удалось. Когда ваше государство делает что-то хорошее, не стесняйтесь гордиться им, как не стесняются это делать иностранцы.