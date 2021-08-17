В столицу Украины из Кабула вместе с семьей прибыла генеральный директор государственной компании "Афганфильм" Сахра Карими.

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В социальных сетях она поблагодарила Офис Президента и Министерство иностранных дел за эвакуацию, которую провели совместно с Турцией.

Вы помогли мне выбраться из Кабула, а также спасли еще 11 человек. Я жива и в безопасности,

– написала режиссер.

Что известно о Карими

Сахра Карими была генеральным директором государственной компании "Афганфильм" и первой в своей стране женщиной с докторской степенью в области кинопроизводства.

Недавно она обратилась к мировому киносообществу, призывая поддержать афганских художников, работа и жизнь которых оказались в опасности, с тех пор как власть в стране захватили талибы.

Обратите внимание! В ночь на 16 августа наше государство эвакуировало 8 украинцев из Афганистана. Самолет также вывез нидерландцев, хорватов, белорусов и афганцев.

Ситуация в Афганистане

Джо Байден в мае заявил, что выводит войска из Афганистана. Планировал это сделать до 11 сентября 2021 года.

После этого талибы начали захватывать города в Афганистане. По состоянию на 15 августа, они зашли в столицу страны Кабул.

Правительство заявило, что передаст власть мирно и без боев. Президент страны отрекся от должности и на самолете сбежал из страны.

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