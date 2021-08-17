В столицу Украины из Кабула вместе с семьей прибыла генеральный директор государственной компании "Афганфильм" Сахра Карими.
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В социальных сетях она поблагодарила Офис Президента и Министерство иностранных дел за эвакуацию, которую провели совместно с Турцией.
Вы помогли мне выбраться из Кабула, а также спасли еще 11 человек. Я жива и в безопасности,
– написала режиссер.
Что известно о Карими
- Сахра Карими была генеральным директором государственной компании "Афганфильм" и первой в своей стране женщиной с докторской степенью в области кинопроизводства.
- Недавно она обратилась к мировому киносообществу, призывая поддержать афганских художников, работа и жизнь которых оказались в опасности, с тех пор как власть в стране захватили талибы.
Ситуация в Афганистане
- Джо Байден в мае заявил, что выводит войска из Афганистана. Планировал это сделать до 11 сентября 2021 года.
- После этого талибы начали захватывать города в Афганистане. По состоянию на 15 августа, они зашли в столицу страны Кабул.
- Правительство заявило, что передаст власть мирно и без боев. Президент страны отрекся от должности и на самолете сбежал из страны.
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