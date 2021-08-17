С ней в Киеве встретился председатель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что эвакуированные пережили настоящий ад в аэропорту Кабула.

Напомним "Живая и в безопасности": из Афганистана в Киев эвакуировали всемирно известного режиссера

Эти люди буквально выбрались из ада. В Украине тоже знают, что значит оказаться в центре бедствия,

– написал глава ОП Андрей Ермак.

Ермак добавил, что Украина будет способствовать и в дальнейшем спасению тех, кто в этом нуждается. Ведь наше государство хорошо знает, каково это – оказаться в центре катастрофы и нуждаться в помощи.

Глава Офиса Президента отметил, что и Сахра Карими, и ее семья – целы и невредимы, с ними все в порядке.

Что известно о Сахре Карими

Источник: Википедия

Карими родилась и выросла в Тегеране, а образование получила в Чехии и Словакии. В 2012 году вернулась Афганистан, где жила и работала все эти годы.

Она получила степень доктора философии в области кино в Академии музыкального искусства в Братиславе. Она единственная женщина в стране, кто имел такую ​​награду.

Документальный фильм Light Breeze, который она сняла во время своего пребывания в академии, получил высшую кинопремию Словакии за лучший короткометражный художественный фильм.

В Афганистане она помогла открыть Мультимедийный дом Капила, продвигала независимых афганских режиссеров.

В 2019 году она стала первой женщиной-председателем правительственного афганского кино.

Эвакуация из Афганистана самолетом в Киев: главное

В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 80 человек. Украинцев из них на борту было 8, остальные пассажиры – голландцы, хорваты, афганцы, белорус.

О том, что на свободные места в самолете будут брать иностранцев говорилось с начала объявления эвакуации.

Когда эвакуировали первых 8 украинцев, другие граждане физически не могли добраться до аэропорта. Задерживаться самолет не мог, иначе бы он не вылетел вообще.

Как рассказал Дмитрий Кулеба, Украина не платила за этот рейс. Власть нашла частный самолет, который был в аэропорту Кабула.

Полный текст публикаций Андрея Ермака

С радостью приветствовал @sahraakarimi и ее семью в Киеве. Теперь они целы и невредимы. Сахра Карими является первой женщиной-председателем афганской киноорганизации и режиссером, чьи фильмы известны за пределами Афганистана. Жаль, что Афганистан сегодня опасен для таких блестящих талантов, как она.

Встретил самолет со спасенными афганскими друзьями в Украине. Эти люди выбрались из ада – буквально. Украинцы хорошо поняли, что значит оказаться в центре катастрофы. Украина будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь украинцам и иностранцам, чьи жизни сейчас под угрозой.