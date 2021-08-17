С ней в Киеве встретился председатель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что эвакуированные пережили настоящий ад в аэропорту Кабула.
Напомним "Живая и в безопасности": из Афганистана в Киев эвакуировали всемирно известного режиссера
Эти люди буквально выбрались из ада. В Украине тоже знают, что значит оказаться в центре бедствия,
– написал глава ОП Андрей Ермак.
Ермак добавил, что Украина будет способствовать и в дальнейшем спасению тех, кто в этом нуждается. Ведь наше государство хорошо знает, каково это – оказаться в центре катастрофы и нуждаться в помощи.
Глава Офиса Президента отметил, что и Сахра Карими, и ее семья – целы и невредимы, с ними все в порядке.
Что известно о Сахре Карими
Источник: Википедия
- Карими родилась и выросла в Тегеране, а образование получила в Чехии и Словакии. В 2012 году вернулась Афганистан, где жила и работала все эти годы.
- Она получила степень доктора философии в области кино в Академии музыкального искусства в Братиславе. Она единственная женщина в стране, кто имел такую награду.
- Документальный фильм Light Breeze, который она сняла во время своего пребывания в академии, получил высшую кинопремию Словакии за лучший короткометражный художественный фильм.
- В Афганистане она помогла открыть Мультимедийный дом Капила, продвигала независимых афганских режиссеров.
- В 2019 году она стала первой женщиной-председателем правительственного афганского кино.
Эвакуация из Афганистана самолетом в Киев: главное
- В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 80 человек. Украинцев из них на борту было 8, остальные пассажиры – голландцы, хорваты, афганцы, белорус.
- О том, что на свободные места в самолете будут брать иностранцев говорилось с начала объявления эвакуации.
- Когда эвакуировали первых 8 украинцев, другие граждане физически не могли добраться до аэропорта. Задерживаться самолет не мог, иначе бы он не вылетел вообще.
- Как рассказал Дмитрий Кулеба, Украина не платила за этот рейс. Власть нашла частный самолет, который был в аэропорту Кабула.
Полный текст публикаций Андрея Ермака
С радостью приветствовал @sahraakarimi и ее семью в Киеве. Теперь они целы и невредимы. Сахра Карими является первой женщиной-председателем афганской киноорганизации и режиссером, чьи фильмы известны за пределами Афганистана. Жаль, что Афганистан сегодня опасен для таких блестящих талантов, как она.
Встретил самолет со спасенными афганскими друзьями в Украине. Эти люди выбрались из ада – буквально. Украинцы хорошо поняли, что значит оказаться в центре катастрофы. Украина будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь украинцам и иностранцам, чьи жизни сейчас под угрозой.