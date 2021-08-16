Их планируют разметить на нескольких базах в США, пока они будут ждать рассмотрения визовых заявок. Сейчас США приняли уже более тысячи афганцев по программе специальных эмиграционных виз.

К теме Может перекинуться на Среднюю Азию, – Казанский о ситуации в Афганистане

Обострение в Афганистане

Внимание всего мира приковано к Афганистану, где бойцы "Талибана" полностью захватили контроль над страной. Президент Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну.

В то же время государства Запада, в частности США и Великобритания, пытаются эвакуировать своих граждан.

Паника в аэропорту Кабула

Бежать и спастись стремятся и тысячи афганцев, которые боятся расправы "Талибана". Однако настоящая паника и хаос развернулись в Международном аэропорту Кабула. В попытке покинуть страну тысячи людей двинулись на взлетно-посадочную полосу и даже цеплялись за самолет.

В толпе погибли 5 человек. Эвакуацией американцев на месте сейчас занимаются 2,5 тысячи военных.

Обратите внимание! Уже 90 украинцев афганского происхождения и членов их семей хотят покинуть Афганистан. Сейчас дипломаты прорабатывают пути безопасной эвакуации населения.

Узнайте больше Кто такие талибы и почему они захватили Афганистан

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 16 августа: смотрите видео