Их планируют разметить на нескольких базах в США, пока они будут ждать рассмотрения визовых заявок. Сейчас США приняли уже более тысячи афганцев по программе специальных эмиграционных виз.
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Обострение в Афганистане
Внимание всего мира приковано к Афганистану, где бойцы "Талибана" полностью захватили контроль над страной. Президент Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну.
В то же время государства Запада, в частности США и Великобритания, пытаются эвакуировать своих граждан.
Паника в аэропорту Кабула
Бежать и спастись стремятся и тысячи афганцев, которые боятся расправы "Талибана". Однако настоящая паника и хаос развернулись в Международном аэропорту Кабула. В попытке покинуть страну тысячи людей двинулись на взлетно-посадочную полосу и даже цеплялись за самолет.
В толпе погибли 5 человек. Эвакуацией американцев на месте сейчас занимаются 2,5 тысячи военных.
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