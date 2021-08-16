Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский в авторской программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапом на 24 канале. По его мнению, "Талибан", как идея, может перекинуться на среднеазиатские государства.

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Ситуация может разжечь вражду

Казанский отметил, что армия из Афганистана не будет заходить в Таджикистан. Однако ситуация, которая там сейчас происходит, может разжечь вражду внутри среднеазиатских государств.

Похоже, что сейчас этот пожар может перекинуться уже на Среднюю Азию,

– подчеркнул он.

Казанский рассказал, что, например, Узбекистан, Таджикистан или Кыргызстан – страны с большой рождаемостью и количеством молодежи, которой негде устроиться.

Как правило, такие страны "взрываются" изнутри, ведь там начинается война против всех.

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Программа "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео

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