Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский в авторской программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапом на 24 канале. По его мнению, "Талибан", как идея, может перекинуться на среднеазиатские государства.
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Ситуация может разжечь вражду
Казанский отметил, что армия из Афганистана не будет заходить в Таджикистан. Однако ситуация, которая там сейчас происходит, может разжечь вражду внутри среднеазиатских государств.
Похоже, что сейчас этот пожар может перекинуться уже на Среднюю Азию,
– подчеркнул он.
Казанский рассказал, что, например, Узбекистан, Таджикистан или Кыргызстан – страны с большой рождаемостью и количеством молодежи, которой негде устроиться.
Как правило, такие страны "взрываются" изнутри, ведь там начинается война против всех.
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Ситуация в Афганистане: что следует знать
- Талибы начали захватывать Афганистан после того, как президент Джозеф Байден заявил о выводе из страны американских военных.
- Уже 15 августа террористы начали наступление на столицу страны – Кабул. Впоследствии местные власти мирно передали им город, чтобы избежать кровопролития.
- Представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай призвал организовать гуманитарный коридор из страны. По его словам, талибы разыскивают людей в их домах.
- Уже 90 украинцев афганского происхождения и членов их семей хотят покинуть Афганистан. Сейчас дипломаты прорабатывают пути безопасной эвакуации населения.