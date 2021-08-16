Об этом в эфире 24 канала сообщил международный аналитик и директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Он считал, что ситуация в Афганистане отвлечет Путина от Украины, но не до конца.

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Аналитик убежден, что "если говорить глобально, то, конечно, противостояние с нами для россиян гораздо важнее". Ведь Украина для России является более важным объектом желаний, чем защита от "Талибана".

Отвлечет определенной степенью, потому что россияне теперь будут вынуждены "перебрасывать" в центральную Азию больше ресурсов и дипломатических усилий,

– отметил Игорь Семиволос.

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Директор Центра ближневосточных исследований уверен, что главная причина так называемых заигрываний с "новой властью" Афганистана в безопасности.

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"Это именно безопасность. Они боятся, что влияние, которое демонстрируют талибы, перекинется на центральную Азию. Центральная Азия и так довольно серьезно страдает от авторитаризма и там накапливается недовольство. Они боятся того, что ситуация может выйти из-под контроля из-за движения и динамики, которую наблюдают", – пояснил международный аналитик.

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