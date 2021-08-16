Об этом в эфире 24 канала сообщил международный аналитик и директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Он считал, что ситуация в Афганистане отвлечет Путина от Украины, но не до конца.
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Аналитик убежден, что "если говорить глобально, то, конечно, противостояние с нами для россиян гораздо важнее". Ведь Украина для России является более важным объектом желаний, чем защита от "Талибана".
Отвлечет определенной степенью, потому что россияне теперь будут вынуждены "перебрасывать" в центральную Азию больше ресурсов и дипломатических усилий,
– отметил Игорь Семиволос.
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Директор Центра ближневосточных исследований уверен, что главная причина так называемых заигрываний с "новой властью" Афганистана в безопасности.
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"Это именно безопасность. Они боятся, что влияние, которое демонстрируют талибы, перекинется на центральную Азию. Центральная Азия и так довольно серьезно страдает от авторитаризма и там накапливается недовольство. Они боятся того, что ситуация может выйти из-под контроля из-за движения и динамики, которую наблюдают", – пояснил международный аналитик.
Игорь Семиволос о связи Афганистана, России и Украины: смотрите видео
Ситуация в Афганистане: последние новости
- Талибы с 15 августа контролируют всю территорию страны. В частности, они захватили все пограничные пункты. Поэтому выехать из Афганистана можно только через аэропорт.
- Афганские граждане быстрее пытаются покинуть страну: цепляются к шасси, привязывают себя к воздушным судам, бегут за ними. Известно о 7 жертвах.
- Компания "Международные авиалинии Украины" заявила, что будет облетать Афганистан на рейсах в столицу Индии – Дели.
- Уже более чем 70 украинцев хотят покинуть азиатскую державу. Сейчас дипломаты прорабатывают пути эвакуации.